Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета. Скопируйте скрипт в папку со скриптами и запустите его на графике любой валюты. На этом графике скрипт покажет все сделки которые открывались по данной валюте. В том числе и все отложенные ордера. По закрытым сделкам отображается их прибыль/убыток. Если навести мышь на цифру прибыли то можно увидеть расшифровку прибыли с учетом свопа и комиссии. При повторном запуске скрипта вся информация обнуляется чтобы не загромождать терминал лишней графикой.

Красными линиями обозначены позиции закрывшиеся в минус, зелеными линиями отмечены позиции с профитом.







