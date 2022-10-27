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Transactions history - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета. Скопируйте скрипт в папку со скриптами и запустите его на графике любой валюты. На этом графике скрипт покажет все сделки которые открывались по данной валюте. В том числе и все отложенные ордера. По закрытым сделкам отображается их прибыль/убыток. Если навести мышь на цифру прибыли то можно увидеть расшифровку прибыли с учетом свопа и комиссии. При повторном запуске скрипта вся информация обнуляется чтобы не загромождать терминал лишней графикой.
Красными линиями обозначены позиции закрывшиеся в минус, зелеными линиями отмечены позиции с профитом.
This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.Grid MA ATR
Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.
Краткое описаниеStochasticTransparentArrows
Индикатор с прозрачными стрелками