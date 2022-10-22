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Zero Lines with Swaps and Comissions - индикатор для MetaTrader 4
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This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.
For example, if you have two buy positions open at prices of 1.1200 and 1.1300, then the breakeven level will be 1.1250.
Below this level you will have a loss, above this level you will have a profit.
The indicator calculates any number of open positions, taking into account commissions and swaps.
You can calculate only long positions, or only short positions, or both.
Happy trading!
Grid MA ATR
Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.DrawOrders
"Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...
Transactions history
Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.Close Time
Краткое описание