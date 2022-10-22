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Индикаторы

Zero Lines with Swaps and Comissions - индикатор для MetaTrader 4

Petr Voytenko
Petr Voytenko

Petr Voytenko

3.4 (5)
4 кода 16 тем 95 комментариев
Просмотров:
4185
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.

For example, if you have two buy positions open at prices of 1.1200 and 1.1300, then the breakeven level will be 1.1250.

Below this level you will have a loss, above this level you will have a profit.

The indicator calculates any number of open positions, taking into account commissions and swaps.

You can calculate only long positions, or only short positions, or both.

Happy trading!




    Grid MA ATR Grid MA ATR

    Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.

    DrawOrders DrawOrders

    "Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...

    Transactions history Transactions history

    Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.

    Close Time Close Time

    Краткое описание