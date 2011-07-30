BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора.

В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Синяя линия ниже минимумов свечей указывает на две вещи:

Рынок находится в тенденции к повышению; Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.

Красная линия выше максимумов свечей указывает на две вещи: