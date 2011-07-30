Ставь лайки и следи за новостями
BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора.
В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.
Синяя линия ниже минимумов свечей указывает на две вещи:
- Рынок находится в тенденции к повышению;
- Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.
Красная линия выше максимумов свечей указывает на две вещи:
- Рынок находится в тенденции к понижению;
- Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для короткой позиции.
BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.BrainTrend2
BrainTrend2 представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.
Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, условие на продажу - сформировавшаяся свеча красного цвета.Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2
Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.