CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BrainTrend2Stop - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5164
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого. В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора.

В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Синяя линия ниже минимумов свечей указывает на две вещи:

  1. Рынок находится в тенденции к повышению;
  2. Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для длинной позиции.

Красная линия выше максимумов свечей указывает на две вещи:

  1. Рынок находится в тенденции к понижению;
  2. Смысл самой линии - защитный стоп на этом уровне или фиксация прибыли (если позиция имела прибыль) для короткой позиции.

Рис.1 BrainTrend2Stop

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2 представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend1 Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend1

Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, условие на продажу - сформировавшаяся свеча красного цвета.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2 Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2

Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.