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Grid MA ATR - эксперт для MetaTrader 4
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Советник торгует по стратегии сетка по тренду. Выставляет сети из стоп ордеров в направлении МА. Выше МА сеть BuyStop ниже МА сеть SellStop ордеров. Закрытие позиций происходит по суммарному профиту. Как только общий профит всех позиций превысит указанный уровень в процентах ATR, советник закрывает все сделки и по новой переоткрывает сеть. В процессе торговли советник переводит в безубыток прибыльные позиции и за счет этого так же накапливается оперативная прибыль и снижается нагрузка на депозит.
Все параметры настраиваются в процентах ATR таким образом советник может торговать с одними и теми же настройками на различных брокерах и разных инструментах.
Параметры:
- Step % ATR — Шаг сети задается в % от среднедневного движения цены (волотильности)
- Orders — число ордеров сети которое постоянно поддерживается советником. Общее число открытых позиций не ограничено.
- NoLoss % ATR (0-off) — Перевод рыночной позиции в безубыток при достижении ей профита в % ATR
- Min profit % ATR — Минимальный профит при переводе в безубыток. Т.е. этот профит мы получаем при закрытии позиции по безубытку. так же задается в % от движения цены за 14 дней.
- Lot — объем открываемых позиций сети
- Profit Close % ATR — Суммарный профит при котором закрываем все сделки. Расчет его веделся автоматически на основании стоимости тика валюты и среднедневного движения цены в %
- Magic — уникальный номер ордеров советника
- sleep- Задержка после закрытия в секундах. Советник ожидает заданное время после того как закроет все сделки до открытия новой сети.
- period_Moving_Average Период индикатора МА относительно которого выстраиваем сети.
"Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...simple MA expert
Самый простой советник Он открывает позиции на пересечении двух индикаторов МА В нем так же встроены функции установки SL и TP
This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.Transactions history
Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.