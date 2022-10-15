Советник торгует по стратегии сетка по тренду. Выставляет сети из стоп ордеров в направлении МА. Выше МА сеть BuyStop ниже МА сеть SellStop ордеров. Закрытие позиций происходит по суммарному профиту. Как только общий профит всех позиций превысит указанный уровень в процентах ATR, советник закрывает все сделки и по новой переоткрывает сеть. В процессе торговли советник переводит в безубыток прибыльные позиции и за счет этого так же накапливается оперативная прибыль и снижается нагрузка на депозит.

Все параметры настраиваются в процентах ATR таким образом советник может торговать с одними и теми же настройками на различных брокерах и разных инструментах.

Параметры:

Step % ATR — Шаг сети задается в % от среднедневного движения цены (волотильности)

Orders — число ордеров сети которое постоянно поддерживается советником. Общее число открытых позиций не ограничено.

NoLoss % ATR (0-off) — Перевод рыночной позиции в безубыток при достижении ей профита в % ATR

Min profit % ATR — Минимальный профит при переводе в безубыток. Т.е. этот профит мы получаем при закрытии позиции по безубытку. так же задается в % от движения цены за 14 дней.

Lot — объем открываемых позиций сети

Profit Close % ATR — Суммарный профит при котором закрываем все сделки. Расчет его веделся автоматически на основании стоимости тика валюты и среднедневного движения цены в %

Magic — уникальный номер ордеров советника

sleep- Задержка после закрытия в секундах. Советник ожидает заданное время после того как закроет все сделки до открытия новой сети.

period_Moving_Average Период индикатора МА относительно которого выстраиваем сети.

Данный советник создан для проверки и настройки стратегии. Его можно использовать для торговли, но нужно учитывать то, что это незаконченная стратегия. Если будут предложения по доработкам, то я буду очень рад их рассмотреть.



