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Советники

Grid MA ATR - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
8887
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник торгует по стратегии сетка по тренду. Выставляет сети из стоп ордеров в направлении МА. Выше МА сеть BuyStop ниже МА сеть SellStop ордеров. Закрытие позиций происходит по суммарному профиту. Как только общий профит всех позиций превысит указанный уровень в процентах ATR, советник закрывает все сделки и по новой переоткрывает сеть. В процессе торговли советник переводит в безубыток прибыльные позиции и за счет этого так же накапливается оперативная прибыль и снижается нагрузка на депозит.
Все параметры настраиваются в процентах ATR таким образом советник может торговать с одними и теми же настройками на различных брокерах и разных инструментах.

Параметры:

  • Step % ATR — Шаг сети задается в % от среднедневного движения цены (волотильности)
  • Orders — число ордеров сети которое постоянно поддерживается советником. Общее число открытых позиций не ограничено.
  • NoLoss % ATR (0-off) — Перевод рыночной позиции в безубыток при достижении ей профита в % ATR
  • Min profit % ATR — Минимальный профит при переводе в безубыток. Т.е. этот профит мы получаем при закрытии позиции по безубытку. так же задается в % от движения цены за 14 дней.
  • Lot — объем открываемых позиций сети
  • Profit Close % ATR — Суммарный профит при котором закрываем все сделки. Расчет его веделся автоматически на основании стоимости тика валюты и среднедневного движения цены в %
  • Magic — уникальный номер ордеров советника
  • sleep- Задержка после закрытия в секундах. Советник ожидает заданное время после того как закроет все сделки до открытия новой сети.
  • period_Moving_Average Период индикатора МА относительно которого выстраиваем сети.
Данный советник создан для проверки и настройки стратегии. Его можно использовать для торговли, но нужно учитывать то, что это незаконченная стратегия. Если будут предложения по доработкам, то я буду очень рад их рассмотреть.


DrawOrders DrawOrders

"Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...

simple MA expert simple MA expert

Самый простой советник Он открывает позиции на пересечении двух индикаторов МА В нем так же встроены функции установки SL и TP

Zero Lines with Swaps and Comissions Zero Lines with Swaps and Comissions

This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.

Transactions history Transactions history

Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.