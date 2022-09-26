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Bollinger Bands breakout strategy - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Chamin
Vladimir Chamin

Vladimir Chamin

5 (3)
Здравствуйте!
Представлюсь — Владимир Чамин, алгоритмический трейдер, финансовый коуч, организатор онлайн-конференции «Взлом трейдинга», музыкант.
Моя миссия — помочь успешным предпринимателям создать новый инвестиционный бизнес на основе торговых роботов и управлять им из любой точки мира.
1 код 8 тем 32 комментария
Просмотров:
5744
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Стратегия была создана, протестирована и экспортирована в виде mq5 кода с помощью нашего продукта superbot для склейки фьючерса Si Splice (фьючерс на USDRUB)

Описание стратегии:

Общие настройки:                                       

  Ваш комментарий: 3.10

  Торговый актив: Si Splice

  Основной тайм-фрейм: M15

  Время начала торговой сессии 10:15

  Время окончания торговой сессии 23:30

  Тип ордера: рыночный ордер      

Структура стратегии:                                       

  Структура сигнала: Верхняя и нижняя границы Bollinger Bands (20, 2.00). 

  Тип сигнала: трендовый (trend) 

    Покупка: пробой ценой верхней границы снизу вверх 

    Продажа: пробой ценой нижней границы сверху вниз

  Тип Stop Loss: скользящий, 500 пунктов

  Стратегия по времени не ограничена

  Торгуем пробой уровня и нахождение выше/ниже его

  Управление капиталом: 1.00 лот(ов)                                       

Фильтры стратегии:                                       

  Дни торговли: ☑☑☑☑☑ (торгуем в течении всей недели)

  Активность внутри торговой сессии: ☑☑☑ (сделки исполняются в интервале c 10:00 по 23:00) 

  Направление торговли стратегии: покупки и продажи

Пример сделок:

Параметры стратегии:

Тестирование с 01.01.2014 по 25.09.2022 с 1 лотом и 10 рублей комиссии на 1 лот


Тестирование стратегии

Walk forward resampling: в superbot есть функционал для проведения стресс-тестирования.

Провел форвардную оптимизацию со следующими настройками:

1) Режим 30 дней/90 дней (каждые 30 рабочих дней проводим оптимизацию за последние 90 рабочих дней, получилось 104 сегментов)

2) Оптимизировали в диапазоне +/- 30% период (от 14 до 26 с шагом 6) и отклонение (от 1.4 до 2.6 с шагом 0.6) от  Bollinger Bands  

3) Провели 10 000 тестов ресемплинга


Делюсь результатами тестирования стратегии на Bollinger Bands (эти данные автоматически генерирует superbot):

1) Доля прибыльных сегментов: 62% (65 /включая нулевые 0/ из 104) [ТЕСТ ПРОЙДЕН, ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 60%!] 

2) Результат тестирования стратегии в Metatrader 5 без первого сегмента IN SAMPLE (90): 101386.52

3) Накопленный результат всех сегментов: 99686.00 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, РАЗНИЦА МЕЖДУ 99686.00 И 101386.52 МЕНЕЕ 30%]

4) Максимальная просадка оригинальной кривой: -10664.00

5) Максимальная просадка после ресемплинга (10 000 тестов): -22791.00

6) С вероятностью 99% стратегия получит просадку не больше чем -14047.05

7) Фактор восстановления оригинальной кривой: 9.35

8) Фактор восстановления после ресемплинга: 7.10 [ТЕСТ ПРОЙДЕН, 9.35/7.10 < 2]


3 авто-теста стратегия прошла:

=> 1 авто-тест показывает какая доля (условная вероятность получить прибыль) сегментов прибыльна после переоптимизации. У стратегии 62% при норме > 60%

=> 2 авто-тест показывает насколько финансовый результат форвардной оптмизации отличается от результата одиночного тестирования. Финрез 99 686 очень близок к оригинальному результату 101 386

=> 3 авто-тест показывает как сильно увеличится просадка после 10 000 тестов ресемплинга (пересборка сегментов, моделируем изменение рынка в будущем). Именно значение этой просадки (-14 047 руб) и берем за рабочую 

Cross-testing: при проведении кросс-тестирования стратегии на других фьючерсах, большинство тестов прибыльны:


Единственное исключение фьючерс на индекс РТС, но убыток связан с маленьким стоплоссом. Если же его скорректировать по волатильности (выставить 1 500 пунктов), то стратегия также прибыльна:

Используйте данную стратегию как базовую, ее можно доработать с помощью фильтров и более продвинутых методов управления капиталом.


DD Calculator DD Calculator

Индикатор показывает прибыль с определенной даты до сейчас. Можно задать час расчета. Например с 12 часов или с 23 часов. Полезен ночным скальперам. Результаты совпадают с отчетом MQL и Myfxbook

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