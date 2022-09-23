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DD Calculator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает изменение баланса В правом нижнем углу окна.
Отображаются следующие периоды
- Сегодня
- Вчера
- 3 дня
- Неделя
- 10 дней
- Месяц
- 3 месяца
- Полгода
- Год
- Все время
Есть возможность выставить расчетное время. Удобно пользоваться для расчетов прибыли/убытков с определенного часа.
Будет полезен например ночным скальперам.
Данные совпадают с расчетами отчета в терминалее.
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