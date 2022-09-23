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Индикаторы

DD Calculator - индикатор для MetaTrader 5

Dmitiry Ananiev
Dmitiry Ananiev

Dmitiry Ananiev

4.4 (27)
Алготрейдер с 2005 года .

Предпочитаю торговать только экспертами.

Тип торговли - ночной скальпинг. Лучше идей не нашел.
https://t.me/Dimeon1802
4 продукта 6 кодов 167 тем 2148 комментариев
Просмотров:
3430
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает изменение баланса В правом нижнем углу окна.

Отображаются следующие периоды

  • Сегодня 
  • Вчера
  •  3 дня 
  • Неделя
  • 10 дней 
  • Месяц
  • 3 месяца
  • Полгода
  • Год 
  • Все время 

Есть возможность выставить расчетное время. Удобно пользоваться для расчетов прибыли/убытков с определенного часа.

Будет полезен например ночным скальперам.

Данные совпадают с расчетами отчета в терминалее.

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