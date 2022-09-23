Игра для просто так…

"The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400)

Трендовая стратегия для фьючерса на Si (USDRUB) на основе Bollinger Bands

Индикатор наносит на график линии поддержки и сопротивления, а так же линии тренда по сформированным точкам WSO / WRO (Это обновление кода)... (обновление 1.07 / 13.10.2024) переработано меню входных параметров, оптимизирована скорость расчетов... добавлена отрисовка по Close Candle...