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Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) - индикатор для MetaTrader 5
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One indicator combines 5 types of pivot levels: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woody, DeMark.
You can switch between them in the settings, in the drop-down list.
The indicator draws horizontal lines.
Reversal levels are taken from any timeframe, the choice of timeframe is in the settings.
Formulas for calculating pivot levels:
Consolidated classic
P=(high+low+close)/3
S1=(2*P)-high
S2=P-high+low
S3=Low-2*(High-P)
R1=(2*P)-Low
R2=P+High-Low
R3=High+2*(P-Low)
Fibonacci reversal
P=(high+low+close)/3
S1=P-0.382*(high-low)
S2=P-0.618*(high-low)
S3=P-0.764*(high-low)
R1=P+0.382*(high-low)
R2=P+0.618*(high-low)
R3=P+0.764*(high-low)
Central Camarilla
P=(high+low+close)/3
S1=close-(high-low)*1.1/12
S2=close-(high-low)*1.1/6
S3=close-(high-low)*1.1/4
R1=(maximum-minimum)*1.1/12+close
R2=(maximum-minimum)*1.1/6+close
R3=(maximum-minimum)*1.1/4+close
Woody Pivot
P=(High+Low+2*Close)/4
S1=2*P-high
S2=P-high+low
S3=S2-(P-S1)
R1=2*P-low
R2=P+(high-low)
P3=P2+(P1-P)
U-turn DeMark
if (close < open)
P=High+2*Low+Close
if (close > open)
P=2*High+Low+Close
more
P=High+Low+2*Close
S1=P/2-high
R1=P/2-Low
P=P/4
Happy using!
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