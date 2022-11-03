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Индикаторы

Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) - индикатор для MetaTrader 5

Yuriy Lyachshenko
Yuriy Lyachshenko

Yuriy Lyachshenko

4.6 (12)
Интересуюсь форексом, разработкой стратегий на основе разных математических моделей, программированием.
2 продукта 3 кода 1 тема 24 комментария
Просмотров:
3809
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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One indicator combines 5 types of pivot levels: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woody, DeMark.

You can switch between them in the settings, in the drop-down list.

The indicator draws horizontal lines.

Reversal levels are taken from any timeframe, the choice of timeframe is in the settings.

classic

Fibonacci

Formulas for calculating pivot levels:

Consolidated classic

P=(high+low+close)/3
S1=(2*P)-high
S2=P-high+low
S3=Low-2*(High-P)
R1=(2*P)-Low
R2=P+High-Low
R3=High+2*(P-Low)

Fibonacci reversal

P=(high+low+close)/3
S1=P-0.382*(high-low)
S2=P-0.618*(high-low)
S3=P-0.764*(high-low)
R1=P+0.382*(high-low)
R2=P+0.618*(high-low)
R3=P+0.764*(high-low)

Central Camarilla

P=(high+low+close)/3
S1=close-(high-low)*1.1/12
S2=close-(high-low)*1.1/6
S3=close-(high-low)*1.1/4
R1=(maximum-minimum)*1.1/12+close
R2=(maximum-minimum)*1.1/6+close
R3=(maximum-minimum)*1.1/4+close

Woody Pivot

P=(High+Low+2*Close)/4
S1=2*P-high
S2=P-high+low
S3=S2-(P-S1)
R1=2*P-low
R2=P+(high-low)
P3=P2+(P1-P)

U-turn DeMark

if (close < open)
P=High+2*Low+Close
if (close > open)
P=2*High+Low+Close
more
P=High+Low+2*Close
S1=P/2-high
R1=P/2-Low
P=P/4

Happy using!

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