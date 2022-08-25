CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DrawOrders - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Sorokin
Andrey Sorokin

Andrey Sorokin

2 кода 15 комментариев
Просмотров:
5899
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

"Индикатор" рисует на графике ордера из истории (точка открытия, линия, точка закрытия) и текущие открытые (точка).

Комментариями и MagicNumber можно отфильтровать отображаемые ордера.

Немного настроек.

В подсказке к объекту отображается тикет ордера и профит ордера в валюте счета.

Общий вид

Общий вид 2

Настройки

Фильтрация по комментариям

    simple MA expert simple MA expert

    Самый простой советник Он открывает позиции на пересечении двух индикаторов МА В нем так же встроены функции установки SL и TP

    Expert History Export Expert History Export

    Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.

    Grid MA ATR Grid MA ATR

    Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.

    Zero Lines with Swaps and Comissions Zero Lines with Swaps and Comissions

    This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.