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DrawOrders - индикатор для MetaTrader 4
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simple MA expert
Самый простой советник Он открывает позиции на пересечении двух индикаторов МА В нем так же встроены функции установки SL и TPExpert History Export
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.
Grid MA ATR
Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.Zero Lines with Swaps and Comissions
This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.