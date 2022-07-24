CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

simple MA expert - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
10362
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник открывает позиции на пересечении индикаторов Moving Averag

Все параметры индикаторов можно изменять, в том числе ТФ 

Закрытие позиций происходит на обратном пересечении индикаторов МА, а так же на SL и TP если они установлены более 0



    Expert History Export Expert History Export

    Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.

    Trade Classes from MT5 for MT4 Trade Classes from MT5 for MT4

    Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4

    DrawOrders DrawOrders

    "Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...

    Grid MA ATR Grid MA ATR

    Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.