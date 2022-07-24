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simple MA expert - эксперт для MetaTrader 4
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Expert History Export
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.Trade Classes from MT5 for MT4
Торговые классы CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo из MT5 переписаны для MT4
DrawOrders
"Индикатор" рисует на графике ордера из истории и текущие открытые...Grid MA ATR
Советник по стратегии сетка. Выставляет сети из стоп ордеров по тренду в направлении МА.