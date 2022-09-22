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The Restoring Pull Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 3083
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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"The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400). Покупайте, когда индикатор зеленый и продавайте, когда индикатор красный.
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