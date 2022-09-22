CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

The Restoring Pull Indicator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
3083
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

"The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400). Покупайте, когда индикатор зеленый и продавайте, когда индикатор красный.


100 prisoners game 100 prisoners game

Игра для просто так…

SpreadSymbol SpreadSymbol

Индикатор спреда сразу нескольких брокеров.

DD Calculator DD Calculator

Индикатор показывает прибыль с определенной даты до сейчас. Можно задать час расчета. Например с 12 часов или с 23 часов. Полезен ночным скальперам. Результаты совпадают с отчетом MQL и Myfxbook

Bollinger Bands breakout strategy Bollinger Bands breakout strategy

Трендовая стратегия для фьючерса на Si (USDRUB) на основе Bollinger Bands