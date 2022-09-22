Игра для просто так…

Индикатор показывает прибыль с определенной даты до сейчас. Можно задать час расчета. Например с 12 часов или с 23 часов. Полезен ночным скальперам. Результаты совпадают с отчетом MQL и Myfxbook

Трендовая стратегия для фьючерса на Si (USDRUB) на основе Bollinger Bands