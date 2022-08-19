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cm CloseProfit - эксперт для MetaTrader 5
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Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.
Советник работает по той паре на которую брошен или по всем инструментам счета в зависимости от переменной AllSymbol.
Как только суммарная прибыль по всем позициям (если AllSymbol = true, то всего счета, если AllSymbol = false то только ордеров текущей валютной пары) достигает уровня ProfitClose (в валюте депозита), то все ордера закроются.
- ProfitClose= 10; - закрывать все ордера при получении профита в валюте депозита
- LossClose = 1000; - закрывать все ордера при получении убытка в валюте депозита
- AllSymbol = false; - учитывать все инструменты или только тот, на котором стоит советник
- AllMagik = false; - учитывать все магики или только те, что указаны в переменной Magik
- Magik = "0,1,2,3,4,5"-указываем какие магики контролировать, если AllMagik=true, то все;
- DeleteOrders = true; - удалять отложенные ордера
Пример:
На Вашем счете работает несколько советников. Они открыли много ордеров на разных валютах. Как только общая прибыль по счету достигла 10$ (задается в параметрах) или убыток достиг 1000$, все ордера закроются.
Советник написан для МТ4 и МТ5.
Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графикеEa-cm_sl-nl-tp
Советник выставляет всем ордерам SL, TP и переводит их в безубыток
Индикатор спреда сразу нескольких брокеров.100 prisoners game
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