Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.

Советник работает по той паре на которую брошен или по всем инструментам счета в зависимости от переменной AllSymbol.

Как только суммарная прибыль по всем позициям (если AllSymbol = true, то всего счета, если AllSymbol = false то только ордеров текущей валютной пары) достигает уровня ProfitClose (в валюте депозита), то все ордера закроются.

ProfitClose = 10; - закрывать все ордера при получении профита в валюте депозита

= 10; - закрывать все ордера при получении профита в валюте депозита LossClose = 1000; - закрывать все ордера при получении убытка в валюте депозита

= 1000; - закрывать все ордера при получении убытка в валюте депозита AllSymbol = false; - учитывать все инструменты или только тот, на котором стоит советник

= false; - учитывать все инструменты или только тот, на котором стоит советник AllMagik = false; - учитывать все магики или только те, что указаны в переменной Magik

= false; - учитывать все магики или только те, что указаны в переменной Magik Magik = "0,1,2,3,4,5"-указываем какие магики контролировать, если AllMagik=true, то все;

= "0,1,2,3,4,5"-указываем какие магики контролировать, если AllMagik=true, то все; DeleteOrders = true; - удалять отложенные ордера

Пример:

На Вашем счете работает несколько советников. Они открыли много ордеров на разных валютах. Как только общая прибыль по счету достигла 10$ (задается в параметрах) или убыток достиг 1000$, все ордера закроются.

Советник написан для МТ4 и МТ5.







