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Советники

cm CloseProfit - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5730
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.
Советник работает по той паре на которую брошен или по всем инструментам счета в зависимости от переменной AllSymbol.
Как только суммарная прибыль по всем позициям (если AllSymbol = true, то всего счета, если AllSymbol = false то только ордеров текущей валютной пары) достигает уровня ProfitClose (в валюте депозита), то все ордера закроются.

  • ProfitClose= 10; - закрывать все ордера при получении профита в валюте депозита
  • LossClose = 1000; - закрывать все ордера при получении убытка в валюте депозита
  • AllSymbol = false; - учитывать все инструменты или только тот, на котором стоит советник
  • AllMagik = false; - учитывать все магики или только те, что указаны в переменной Magik
  • Magik = "0,1,2,3,4,5"-указываем какие магики контролировать, если AllMagik=true, то все;
  • DeleteOrders = true; - удалять отложенные ордера

Пример:

На Вашем счете работает несколько советников. Они открыли много ордеров на разных валютах. Как только общая прибыль по счету достигла 10$ (задается в параметрах) или убыток достиг 1000$, все ордера закроются.

Советник написан для МТ4 и МТ5.



Delete SL TP Delete SL TP

Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графике

Ea-cm_sl-nl-tp Ea-cm_sl-nl-tp

Советник выставляет всем ордерам SL, TP и переводит их в безубыток

SpreadSymbol SpreadSymbol

Индикатор спреда сразу нескольких брокеров.

100 prisoners game 100 prisoners game

Игра для просто так…