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iCor2 - индикатор для MetaTrader 5
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Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета.
Параметры:
- period - период индикатора;
- symbol2 - второй символ.
iCor1
Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.iSTDFast
Быстрый расчет стандартной девиации
LWMAFast
Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчетаEa-cm_sl-nl-tp
Советник выставляет всем ордерам SL, TP и переводит их в безубыток