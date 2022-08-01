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Индикаторы

iCor2 - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

Dmitry Fedoseev

4.7 (68)
Новый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
60 продуктов 23 статьи 152 кода 122 темы 20630 комментариев
Просмотров:
2818
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета.

Корреляция двух символов

Параметры:

  • period - период индикатора;
  • symbol2 - второй символ.

    iCor1 iCor1

    Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.

    iSTDFast iSTDFast

    Быстрый расчет стандартной девиации

    LWMAFast LWMAFast

    Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчета

    Ea-cm_sl-nl-tp Ea-cm_sl-nl-tp

    Советник выставляет всем ордерам SL, TP и переводит их в безубыток