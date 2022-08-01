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iCor1 - индикатор для MetaTrader 5
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Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.
Параметры. Один параметр - period.
iSTDFast
Быстрый расчет стандартной девиацииTicksGraphic
Отображение тиков свечи в виде графика.