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Индикаторы

iCor1 - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

Dmitry Fedoseev

4.7 (68)
Новый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
60 продуктов 23 статьи 152 кода 122 темы 20630 комментариев
Просмотров:
2242
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.

Сорреляция

Параметры. Один параметр - period.


    iSTDFast iSTDFast

    Быстрый расчет стандартной девиации

    TicksGraphic TicksGraphic

    Отображение тиков свечи в виде графика.

    iCor2 iCor2

    Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета

    LWMAFast LWMAFast

    Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчета