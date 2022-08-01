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LWMAFast - индикатор для MetaTrader 5
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Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчета.
Желтая толстая линия - линейно взвешенная средняя из терминала, поверх нее красная - LWMAFast.
Параметры. Один параметр - period.
iCor2
Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчетаiCor1
Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.
Ea-cm_sl-nl-tp
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