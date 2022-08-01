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Индикаторы

LWMAFast - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

Dmitry Fedoseev

4.7 (68)
Новый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
60 продуктов 23 статьи 152 кода 122 темы 20630 комментариев
Просмотров:
4118
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчета.

Линейно взвешенная скользящая средняя 

Желтая толстая линия - линейно взвешенная средняя из терминала, поверх нее красная - LWMAFast.

Параметры. Один параметр - period.

    iCor2 iCor2

    Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета

    iCor1 iCor1

    Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.

    Ea-cm_sl-nl-tp Ea-cm_sl-nl-tp

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