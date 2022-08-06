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Советники

Ea-cm_sl-nl-tp - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7220
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник выставляет всем ордерам, той валютной пары на которой он установлен, стоплосс тейкпрофит и переводит их в безубыток

Параметры

  • Stoploss — стоплосс в пунктах
  • Takeprofit — стоплосс в пунктах
  • NoLoss — прибыль при которой ордер переводится в безубыток (стоплосс выставляется на его цену открытия +- MinProfitNoLoss), если 0, то нет перевода в безубыток. Измеряется в пунктах.
  • MinProfitNoLoss  — минимальная прибыль при переводе вбезубыток

Пример:
Имеем ордер на покупку buy открыт по 1.3879 текущая цена Bid=1.3871 (убыток 8п)
Параметры советника:

  • Stoploss = 0
  • Takeprofit = 75
  • NoLoss = 10
  • MinProfitNoLoss=1

Советник ничего не делает пока цена не дойдет до 1,3890 (11 п прибыли) складывается из параметров NoLoss + MinProfitNoLoss
Как только цена Bid = 1,3890, cтоплосс встанет на цену 1,3880
Далее ордер будет закрыт либо по цене 1,3880 (прибыль 1 п) либо по цене 1,3954 (прибыль 75п)




LWMAFast LWMAFast

Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчета

iCor2 iCor2

Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета

Delete SL TP Delete SL TP

Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графике

cm CloseProfit cm CloseProfit

Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.