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Ea-cm_sl-nl-tp - эксперт для MetaTrader 5
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Советник выставляет всем ордерам, той валютной пары на которой он установлен, стоплосс тейкпрофит и переводит их в безубыток
Параметры
- Stoploss — стоплосс в пунктах
- Takeprofit — стоплосс в пунктах
- NoLoss — прибыль при которой ордер переводится в безубыток (стоплосс выставляется на его цену открытия +- MinProfitNoLoss), если 0, то нет перевода в безубыток. Измеряется в пунктах.
- MinProfitNoLoss — минимальная прибыль при переводе вбезубыток
Пример:
Имеем ордер на покупку buy открыт по 1.3879 текущая цена Bid=1.3871 (убыток 8п)
Параметры советника:
- Stoploss = 0
- Takeprofit = 75
- NoLoss = 10
- MinProfitNoLoss=1
Советник ничего не делает пока цена не дойдет до 1,3890 (11 п прибыли) складывается из параметров NoLoss + MinProfitNoLoss
Как только цена Bid = 1,3890, cтоплосс встанет на цену 1,3880
Далее ордер будет закрыт либо по цене 1,3880 (прибыль 1 п) либо по цене 1,3954 (прибыль 75п)
Обычная линейно взвешенная скользящая средняя, но используется быстрый алгоритм расчетаiCor2
Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета
Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графикеcm CloseProfit
Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.