Советник выставляет всем ордерам, той валютной пары на которой он установлен, стоплосс тейкпрофит и переводит их в безубыток

Параметры

Stoploss — стоплосс в пунктах

Takeprofit — стоплосс в пунктах

NoLoss — прибыль при которой ордер переводится в безубыток (стоплосс выставляется на его цену открытия +- MinProfitNoLoss), если 0, то нет перевода в безубыток. Измеряется в пунктах.

MinProfitNoLoss — минимальная прибыль при переводе вбезубыток

Пример:

Имеем ордер на покупку buy открыт по 1.3879 текущая цена Bid=1.3871 (убыток 8п)

Параметры советника:

Stoploss = 0

Takeprofit = 75

NoLoss = 10

MinProfitNoLoss=1

Советник ничего не делает пока цена не дойдет до 1,3890 (11 п прибыли) складывается из параметров NoLoss + MinProfitNoLoss

Как только цена Bid = 1,3890, cтоплосс встанет на цену 1,3880

Далее ордер будет закрыт либо по цене 1,3880 (прибыль 1 п) либо по цене 1,3954 (прибыль 75п)











