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Индикаторы

iSTDFast - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

Dmitry Fedoseev

4.7 (68)
Новый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
60 продуктов 23 статьи 152 кода 122 темы 20630 комментариев
Просмотров:
2513
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Это индикатор стандартной девиации, но рассчитываемый по быстрому алгоритму.

iSTDFast

Зеленая толстая линия - это индикатор стандартной девиации из терминала. 

Красная линия сверху - это индикатор iSTDFast.

Параметры. У индикатора один параметр - period.



    TicksGraphic TicksGraphic

    Отображение тиков свечи в виде графика.

    The Predictive Moving Average The Predictive Moving Average

    Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).

    iCor1 iCor1

    Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.

    iCor2 iCor2

    Корреляция цены закрытия графика с ценой закрытия другого символа. Используется быстрый алгоритм расчета