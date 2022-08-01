Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iSTDFast - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2513
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это индикатор стандартной девиации, но рассчитываемый по быстрому алгоритму.
Зеленая толстая линия - это индикатор стандартной девиации из терминала.
Красная линия сверху - это индикатор iSTDFast.
Параметры. У индикатора один параметр - period.
TicksGraphic
Отображение тиков свечи в виде графика.The Predictive Moving Average
Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).