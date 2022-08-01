Это индикатор стандартной девиации, но рассчитываемый по быстрому алгоритму.

Зеленая толстая линия - это индикатор стандартной девиации из терминала.

Красная линия сверху - это индикатор iSTDFast.

Параметры. У индикатора один параметр - period.







