Советник для тех, кто хочет разобраться под микроскопом, как формируется свеча.

Советник рисует тиковые графики выбранного периода или выбранной свечи и раскладывает их по папкам в зависимости от того какие значения тиков выбраны для графика.





В папке Deal графики у которых по оси Х расположены сделки.





















В папке Time графики у которых по оси Х расположено время.















В остальных папках эти же графики, просто сортировка другая.

Для TICK_FLAG_LAST и TICK_FLAG_VOLUME отображается графики объёмов.





В настройках советника дата начала периода и дата конца периода, тиковый график которого мы хотим увидеть.

Не рекомендую делать больше одной минуты, так как получится не график, а каша.

Ширина и высота графика в пикселях.

Если при запуске советника, не менять дату, то нужную свечу (тиковый график которой нам нужен) можно указать левым кликом мыши, предварительно нажать и удерживать клавишу Ctrl.





Папку с файлами скринов графиков можно нати так: В терминале --> Файл --> Открыть каталог данных --> MQL5 --> Files --> Папка с именем инструмента на котором запустили советник.







