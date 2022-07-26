Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TicksGraphic - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3329
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник для тех, кто хочет разобраться под микроскопом, как формируется свеча.
Советник рисует тиковые графики выбранного периода или выбранной свечи и раскладывает их по папкам в зависимости от того какие значения тиков выбраны для графика.
В папке Deal графики у которых по оси Х расположены сделки.
В папке Time графики у которых по оси Х расположено время.
В остальных папках эти же графики, просто сортировка другая.
Для TICK_FLAG_LAST и TICK_FLAG_VOLUME отображается графики объёмов.
В настройках советника дата начала периода и дата конца периода, тиковый график которого мы хотим увидеть.
Не рекомендую делать больше одной минуты, так как получится не график, а каша.
Ширина и высота графика в пикселях.
Если при запуске советника, не менять дату, то нужную свечу (тиковый график которой нам нужен) можно указать левым кликом мыши, предварительно нажать и удерживать клавишу Ctrl.
Папку с файлами скринов графиков можно нати так: В терминале --> Файл --> Открыть каталог данных --> MQL5 --> Files --> Папка с именем инструмента на котором запустили советник.
Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).Profit_Hour
График - гистограмма входов и прибыли по часам.