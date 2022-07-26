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Советники

TicksGraphic - эксперт для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
3329
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Советник для тех, кто хочет разобраться под микроскопом, как формируется свеча.

Советник рисует тиковые графики выбранного периода или выбранной свечи и раскладывает их по папкам в зависимости от того какие значения тиков выбраны для графика.


В папке Deal графики у которых по оси Х расположены сделки.



Deal



В папке Time графики у которых по оси Х расположено время.



Time

В остальных папках эти же графики, просто сортировка другая.

Для TICK_FLAG_LAST и TICK_FLAG_VOLUME отображается графики объёмов.


В настройках советника дата начала периода и дата конца периода, тиковый график которого мы хотим увидеть.

Не рекомендую делать больше одной минуты, так как получится не график, а каша.

Ширина и высота графика в пикселях.

Если при запуске советника, не менять дату, то нужную свечу (тиковый график которой нам нужен) можно указать левым кликом мыши, предварительно нажать и удерживать клавишу Ctrl.


Папку с файлами скринов графиков можно нати так: В терминале --> Файл  --> Открыть каталог данных  --> MQL5 --> Files  --> Папка с именем инструмента на котором запустили советник.



    The Predictive Moving Average The Predictive Moving Average

    Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).

    Profit_Hour Profit_Hour

    График - гистограмма входов и прибыли по часам.

    iSTDFast iSTDFast

    Быстрый расчет стандартной девиации

    iCor1 iCor1

    Корреляция цены закрытия графика с наклонной линией. Используется быстрый алгоритм расчета.