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Индикаторы

The Predictive Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
3831
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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"The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″). Это один из первых, а может и первый индикатор такого типа. Настоящий музейный раритет!

Покупайте, когда линия индикатора зеленая и продавайте, когда она красная. 😕


Profit_Hour Profit_Hour

График - гистограмма входов и прибыли по часам.

OrdersDelete OrdersDelete

Удаляет все ордера на графике.

TicksGraphic TicksGraphic

Отображение тиков свечи в виде графика.

iSTDFast iSTDFast

Быстрый расчет стандартной девиации