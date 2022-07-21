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The Predictive Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 3831
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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"The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″). Это один из первых, а может и первый индикатор такого типа. Настоящий музейный раритет!
Покупайте, когда линия индикатора зеленая и продавайте, когда она красная.
Profit_Hour
График - гистограмма входов и прибыли по часам.OrdersDelete
Удаляет все ордера на графике.
TicksGraphic
Отображение тиков свечи в виде графика.iSTDFast
Быстрый расчет стандартной девиации