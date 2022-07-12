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Profit_Hour - библиотека для MetaTrader 5
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После тестирования советника в тестере стратегий, у нас появляется много статистической информации для анализа работы советника.
Среди этой информации есть графики трейдов по часам, окрашенные в зависимости от торговой сессии, а так же график прибыли и убытков по часам выхода из позиции.
Мне этой информации не достаточно, поэтому входы по часам я дополнил раскраской в зависимости от того прибыльная была сделка или убыточной.
А прибыль и убытки по часам сделал не по времени выхода из позиции, а по времени входа.
Как использовать:
Код сделал в виде подключаемого файла.
Можно встроить код в советник, для тестирования в тестере стратегий, можно сделать скрипт, чтоб была возможность проанализировать историю сделок в терминале.
Код скрипта предельно прост.
#property script_show_inputs #include <Profit_Hour.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { IsGraphics(); } //+------------------------------------------------------------------+
При запуске такие настройки:
Draw_Graph - рисовать график или нет, настройка нужна только для советника.
Symbol - фильтр по торгуемым инструментам, если оставить пустым, то будут выбраны сделки по всем инструментам
Magic - фильтр по магику, если оставить -1, то будут выбраны сделки по всем магикам
From date - с какой даты выбираем сделки
To date - по какую дату выбираем сделки, если не менять, то будут выбраны сделки по текущий момент
Width(px) - ширина графика
Height(px) - высота графика
Скрипт также сохраняет скриншот графика входов в папку терминала Files.
Чтобы встроить код в советник, нужно в функцию OnDeinit(), прописать пару строк.
//+------------------------------------------------------------------+ #include <Profit_Hour.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)) IsGraphics(); } //+------------------------------------------------------------------+
В настройках советника добавятся несколько строк настроек
Здесь их можно не менять, так как в тестере один инструмент и у советника обычно один магик.
В конце тестирования получим такую картинку в тестере
Не удобно, что картинка закрывает часть графика, поэтому если она не нужна, поставить в настройках Draw_Graph - false.
Советник скриншоты графика входов не сохраняет.
Удаляет все ордера на графике.FasterLimit
Выставляет ордер со стопом и профитом, по координатам мыши, беря расчёт от спреда. Предпочтительно для валютных пар.
Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).TicksGraphic
Отображение тиков свечи в виде графика.