После тестирования советника в тестере стратегий, у нас появляется много статистической информации для анализа работы советника.

Среди этой информации есть графики трейдов по часам, окрашенные в зависимости от торговой сессии, а так же график прибыли и убытков по часам выхода из позиции.

Мне этой информации не достаточно, поэтому входы по часам я дополнил раскраской в зависимости от того прибыльная была сделка или убыточной.

А прибыль и убытки по часам сделал не по времени выхода из позиции, а по времени входа.





Как использовать:

Код сделал в виде подключаемого файла.

Можно встроить код в советник, для тестирования в тестере стратегий, можно сделать скрипт, чтоб была возможность проанализировать историю сделок в терминале.

Код скрипта предельно прост.

#property script_show_inputs #include <Profit_Hour.mqh> void OnStart () { IsGraphics(); }





При запуске такие настройки:





Draw_Graph - рисовать график или нет, настройка нужна только для советника.

Symbol - фильтр по торгуемым инструментам, если оставить пустым, то будут выбраны сделки по всем инструментам

Magic - фильтр по магику, если оставить -1, то будут выбраны сделки по всем магикам

From date - с какой даты выбираем сделки

To date - по какую дату выбираем сделки, если не менять, то будут выбраны сделки по текущий момент

Width(px) - ширина графика

Height(px) - высота графика





Скрипт также сохраняет скриншот графика входов в папку терминала Files.





Чтобы встроить код в советник, нужно в функцию OnDeinit(), прописать пару строк.

#include <Profit_Hour.mqh> void OnDeinit ( const int reason) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) IsGraphics(); }

В настройках советника добавятся несколько строк настроек





Здесь их можно не менять, так как в тестере один инструмент и у советника обычно один магик.





В конце тестирования получим такую картинку в тестере





Не удобно, что картинка закрывает часть графика, поэтому если она не нужна, поставить в настройках Draw_Graph - false.

Советник скриншоты графика входов не сохраняет.



