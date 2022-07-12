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Profit_Hour - библиотека для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
1957
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Scripts\
Graphic_Profit_Hour.mq5 (1.46 KB) просмотр
\MQL5\Include\
Profit_Hour.mqh (13.63 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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После тестирования советника в тестере стратегий, у нас появляется много статистической информации для анализа работы советника.

Среди этой информации есть графики трейдов по часам, окрашенные в зависимости от торговой сессии, а так же график прибыли и убытков по часам выхода из позиции.

тестер

Мне этой информации не достаточно, поэтому входы по часам я дополнил раскраской в зависимости от того прибыльная была сделка или убыточной.

А прибыль и убытки по часам сделал не по времени выхода из позиции, а по времени входа. 

я


Как использовать:

Код сделал в виде подключаемого файла.

Можно встроить код в советник, для тестирования в тестере стратегий, можно сделать скрипт, чтоб была возможность проанализировать историю сделок в терминале.

Код скрипта предельно прост.

#property  script_show_inputs
#include <Profit_Hour.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   IsGraphics();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


При запуске такие настройки:

настройки


Draw_Graph - рисовать график или нет, настройка нужна только для советника.

Symbol - фильтр по торгуемым инструментам, если оставить пустым, то будут выбраны сделки по всем инструментам

Magic - фильтр по магику, если оставить -1, то будут выбраны сделки по всем магикам

From date - с какой даты выбираем сделки

To date - по какую дату  выбираем сделки, если не менять, то  будут выбраны сделки по текущий момент

Width(px) - ширина графика

Height(px) - высота графика


Скрипт также сохраняет скриншот графика входов в папку терминала Files.


Чтобы встроить код в советник, нужно в функцию OnDeinit(), прописать пару строк.

//+------------------------------------------------------------------+
#include <Profit_Hour.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
      IsGraphics();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В настройках советника добавятся несколько строк настроек

настройки 2

Здесь их можно не менять, так как в тестере один инструмент и у советника обычно один магик. 


В конце тестирования получим такую картинку в тестере

тестер

Не удобно, что картинка закрывает часть графика, поэтому если она не нужна, поставить в настройках  Draw_Graph - false.

Советник скриншоты графика входов не сохраняет.


    OrdersDelete OrdersDelete

    Удаляет все ордера на графике.

    FasterLimit FasterLimit

    Выставляет ордер со стопом и профитом, по координатам мыши, беря расчёт от спреда. Предпочтительно для валютных пар.

    The Predictive Moving Average The Predictive Moving Average

    Индикатор "The Predictive Moving Average" был создан John Ehlers (“Rocket Science For Traders”, pg.212″).

    TicksGraphic TicksGraphic

    Отображение тиков свечи в виде графика.