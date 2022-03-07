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iMACD Interleaved Signal Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3758
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия.

Простая стратегия по iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) где сигналом служит пересечение линий индикатора.

Особенность стратегии:

Позиции строго чередуются, то есть никогда не бывает открытие двух одинаковых позиций. Пример: BUY - SELL - BUY ...  Индикатор создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. В рынке всегда только одна позиция и торговля идёт постоянным лотом.

Примечание: советник рассчитан на непрерывную работу, при перезапуске торговая история не проверяется.

iMACD Interleaved Signal Simple

Рис. 1. iMACD Interleaved Signal Simple


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

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