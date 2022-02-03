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Индикаторы

Difference of two bars MA histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1879
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:

    Difference of two bars MA histogram

    Рис. 1. Difference of two bars MA histogram

      OHLC Info OHLC Info

      Вывод OHLC бара после клика

      Split up trade Split up trade

      Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие

      New Bar Event New Bar Event

      Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).

      WPR Custom Cloud WPR Custom Cloud

      Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровней