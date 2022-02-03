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Difference of two bars MA histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:
Рис. 1. Difference of two bars MA histogram
OHLC Info
Вывод OHLC бара после кликаSplit up trade
Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие
New Bar Event
Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).WPR Custom Cloud
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровней