Difference of two bars MA histogram

Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие

Позволяет определить наступление события нового бара в мультивалютном советнике. В вызове OnTick() можно многократно проверять, наступило ли на этом тике событие для нужного инструмента (symbol) и периода графика (timeframe).

Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) у которого во входные параметры вынесены значение двух уровней