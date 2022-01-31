Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

Копия встроенного в терминал графического объекта "Канал регрессии" Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа. Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.