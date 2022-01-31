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Индикаторы

Chart Window - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
7692
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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За основу был взят индикатор OverLay Chart, добавил возможность установить количество баров для отрисовки, от этого зависит масштабирование. Удалил ненужный мусор, и сделал короткий читаемый код. Отрисовка от первого видимого бара в окне справа налево.




Level Indicator Level Indicator

Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

Gann Swing Gann Swing

1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки

Channel_Regression_Point Channel_Regression_Point

Копия встроенного в терминал графического объекта "Канал регрессии" Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа. Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.

cm BASKET cm BASKET

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.