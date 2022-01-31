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Chart Window - индикатор для MetaTrader 4
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За основу был взят индикатор OverLay Chart, добавил возможность установить количество баров для отрисовки, от этого зависит масштабирование. Удалил ненужный мусор, и сделал короткий читаемый код. Отрисовка от первого видимого бара в окне справа налево.
Level Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомленийGann Swing
1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки
Channel_Regression_Point
Копия встроенного в терминал графического объекта "Канал регрессии" Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа. Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.cm BASKET
Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.