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Индикаторы

Gann Swing - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
14289
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(21)
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Индикатор был платным и стоил очень много денег по меркам моих карманных расходов в школьной столовке, так как его перестали покупать выкладываю бесплатно.

Индикатор рисует 1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки, ромбами помечает бар который сформировал свинг пробитием максимума/минимума для удобной визуализации запаздывания, при появлении внутренних или внешних баров.

Внутренний бар: текущий High ниже предыдущего High и текущий Low выше предыдущего Low, такие комбинации индикатор игнорирует.

Внешний бар: текущий High выше предыдущего High и текущий Low ниже предыдущего Low, при такой комбинации засчитывается пробитие предыдущего High или Low текущей ценой Close, бычье или медвежье пробитие определяется в зависимости от того какую цену пробила цена Close, если пробития нет то внешний бар индикатор игнорирует.

Критерии бычьего свинга: текущий High и Low ниже предыдущего наивысшего High и Low(обычное пробитие); или текущий Close ниже наивысшего Low(внешний бар при котором текущий High выше предыдущего наивысшего High, а текущий Low ниже предыдущего наивысшего Low).

Критерии медвежьего свинга:  текущий High и Low выше предыдущего наинизшего High и Low(обычное пробитие); или текущий Close выше наинизшего High(внешний бар при котором текущий High выше предыдущего наинизшего High, а текущий Low ниже предыдущего наинизшего Low).

Параметры:

  • Alerts: true - включить уведомления при отрисовки нового свинга; false - выключить.

  • SignalGap: расстояние меток(ромбов) от свечи в пунктах.



    RSI Alert RSI Alert

    Индикатор выдает сообщение когда RSI превышает установленный уровень

    Capture Capture

    индикатор модели поглощения

    Level Indicator Level Indicator

    Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

    Chart Window Chart Window

    Рисует график одной валютной пары на другой