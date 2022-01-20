Level Indicator

При пересечении заданного в настройках уровня trigLv, в пределах отклонения deviation, индикатор отправляет push-уведомление на мобильное устройство, если включен входной параметр notification, а также воспроизводит алерт, при включенном входном параметре alert. Уровень срабатывания trigLv, а также пределы отклонения deviation, подсвечиваются горизонтальными линиями, стиль, цвет и толщину которых также можно задать в настройках индикатора. Данное исполнение позволяет добавить в чарт несколько копий индикатора с разными уровнями и получать сигналы в результате их пересечения.

Заданный уровень trigLv срабатывает только один раз на одном баре. Повторное срабатывание возможно только после открытия следующего бара. Таким образом удалось добиться устранения слишком частых срабатываний на каждом тике.

#property copyright "Copyright 2022, © Cyberdev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh> input bool alert = true ; input bool notification = true ; input double trigLv = 0.0 ; input int deviation = 30 ; input int lineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID ; input color lineColor = clrMediumSpringGreen ; input color inactivityColor = clrLightGray ; CChartObjectHLine lv, dvH, dvL; bool equal( double _v1, double _v2, double _epsilon) { return fabs (_v1 - _v2) <= fabs (_epsilon); } int OnInit () { string name; double dv; color color_; name = "alert.lv-" ; dv = deviation * SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ); color_ = (alert || notification) ? lineColor : inactivityColor; for ( int n = 0 ; n <= INT_MAX && ! IsStopped (); n++) { if ( ObjectFind ( 0 , name + ( string )n) != 0 ) { if (!lv.Create( 0 , name + ( string )n, 0 , trigLv)) return INIT_FAILED ; lv.Width(lineWidth); lv.Style(lineStyle); lv.Color(color_); dvH.Create( 0 , "alert.dvH-" + ( string )n, 0 , trigLv + dv); dvH.Width( 1 ); dvH.Style( STYLE_DOT ); dvH.Color(color_); dvL.Create( 0 , "alert.dvL-" + ( string )n, 0 , trigLv - dv); dvL.Width( 1 ); dvL.Style( STYLE_DOT ); dvL.Color(color_); break ; } } if (!alert && !notification) Print ( "Level Indicator. Level " , lv.Price( 0 ), " is inactive!" ); if (trigLv == 0.0 ) Alert ( "Level Indicator. Set parameter \"trigLv\" to the desired value!" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[] ) { static bool triggered = false ; static datetime time_ = 0 ; if (!alert && !notification) return rates_total; if (equal(lv.Price( 0 ), close[ 0 ], deviation * SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ))) { if (time_ != time[ 0 ]) time_ = time[ 0 ]; else return rates_total; if (!triggered) { if (alert) Alert ( "Level Indicator. Level " , NormalizeDouble (lv.Price( 0 ), ( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS )), " triggered!" ); if (notification) SendNotification ( "Level Indicator. Level " + ( string ) NormalizeDouble (lv.Price( 0 ), ( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS )) + " triggered!" ); } triggered = true ; } else triggered = false ; return (rates_total); }

При отключенных alert и notification индикатор окрашивает линии в цвет inactivityColor. В журнал выводится соответствующее уведомление, как показано на скриншоте:





Если пользователь забудет задать параметр trigLv, то вылетит алерт следующего содержания:







