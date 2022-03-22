Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.





Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете.

Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с момента открытой истории.

Помогает закрывать позиции по всему счету или по выбранной паре. Для этого нужно нажать на поле с отображением прибыли по нужной паре или по сумме всей прибыли по счету. Далее советник задаст вопрос и переспросит, действительно ли Вы хотите ве закрыть.

Помогает переключаться между окнами инструментов.

Советник можно использовать для объединения в одно целое других советников. Если задавать в параметре AutoClose значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.















