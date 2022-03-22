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Советники

cm BASKET - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
4613
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.

 

Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете.
Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с момента открытой истории.
Помогает закрывать позиции по всему счету или по выбранной паре. Для этого нужно нажать на поле с отображением прибыли по нужной паре или по сумме всей прибыли по счету. Далее советник задаст вопрос и переспросит, действительно ли Вы хотите ве закрыть.
Помогает переключаться между окнами инструментов.
Советник можно использовать для объединения в одно целое других советников. Если задавать в параметре AutoClose значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.





Channel_Regression_Point Channel_Regression_Point

Копия встроенного в терминал графического объекта "Канал регрессии" Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа. Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.

Chart Window Chart Window

Рисует график одной валютной пары на другой

Real Trade Copy MT4 Real Trade Copy MT4

Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.

Account History Export Account History Export

Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.