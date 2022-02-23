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Индикаторы

Channel_Regression_Point - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Kononov
Aleksandr Kononov

Aleksandr Kononov

2.7 (4)
ading signals, but also simplify the daily work by traders trading manually.
6 продуктов 1 статья 1 код 5 тем 132 комментария
Просмотров:
6650
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Копия встроенного терминал графического объекта "Канал регрессии"

Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа.

Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.

Устанавливаем индикатор на график

Setup

Меняем начальную и конечную точки

Settings settings2

    Chart Window Chart Window

    Рисует график одной валютной пары на другой

    Level Indicator Level Indicator

    Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

    cm BASKET cm BASKET

    Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.

    Real Trade Copy MT4 Real Trade Copy MT4

    Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.