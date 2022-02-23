Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

Рисует график одной валютной пары на другой

Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.

Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.