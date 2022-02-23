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Channel_Regression_Point - индикатор для MetaTrader 4
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Копия встроенного терминал графического объекта "Канал регрессии"
Средняя линия канала точно совпадает со встроенным в терминал каналом. Границы достаточно точно совпадают . Для установки на график используется всего два параметра pointA - точка слева и pointB - справа.
Для автоматизированной торговли присутствуют три буфера.
Устанавливаем индикатор на график
Меняем начальную и конечную точки
Chart Window
Рисует график одной валютной пары на другойLevel Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений
cm BASKET
Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету.Real Trade Copy MT4
Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт.