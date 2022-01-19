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Volume Extremes - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iVolumes (Volumes) в виде цветной гистограммы. Правило отрисовки столбиков: если бар бычий, то столбик рисуется выше нуля, если бар медвежий - ниже нуля. Дополнительно проводится поиск экстремумов на индикаторе - сравниваются три столбика:
Рис. 1. Volume Extremes
Level Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомленийDifference of two bars MA Color
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде цветной линии
Same High Or Low Alert
Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.Bunch Candle
Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')