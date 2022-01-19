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Индикаторы

Volume Extremes - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4692
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iVolumes (Volumes) в виде цветной гистограммы. Правило отрисовки столбиков: если бар бычий, то столбик рисуется выше нуля, если бар медвежий - ниже нуля. Дополнительно проводится поиск экстремумов на индикаторе - сравниваются три столбика:

    Volume Extremes

    Рис. 1. Volume Extremes

      Level Indicator Level Indicator

      Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

      Difference of two bars MA Color Difference of two bars MA Color

      Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде цветной линии

      Same High Or Low Alert Same High Or Low Alert

      Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.

      Bunch Candle Bunch Candle

      Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')