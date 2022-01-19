Volume Extremes

Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде цветной линии

Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.

Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')