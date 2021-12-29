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Индикаторы

RSI Alert - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7350
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выдает Alert когда RSI превышает максимальный установленный уровень 70 либо когда его значение становится ниже заданного уровня 30
Уровни можно настраивать в параметрах





    Capture Capture

    индикатор модели поглощения

    Histogram Histogram

    Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.

    Gann Swing Gann Swing

    1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки

    Level Indicator Level Indicator

    Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений