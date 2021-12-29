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RSI Alert - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор выдает Alert когда RSI превышает максимальный установленный уровень 70 либо когда его значение становится ниже заданного уровня 30
Уровни можно настраивать в параметрах
Gann Swing
1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовкиLevel Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений