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Level Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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При пересечении заданного в настройках уровня trigLv, в пределах отклонения deviation, индикатор отправляет push-уведомление на мобильное устройство, если включен входной параметр notification, а также воспроизводит алерт, при включенном входном параметре alert. Уровень срабатывания trigLv, а также пределы отклонения deviation, подсвечиваются горизонтальными линиями, стиль, цвет и толщину которых также можно задать в настройках индикатора. Данное исполнение позволяет добавить в чарт несколько копий индикатора с разными уровнями и получать сигналы в результате их пересечения.
Заданный уровень trigLv срабатывает только один раз на одном баре. Повторное срабатывание возможно только после открытия следующего бара. Таким образом удалось добиться устранения слишком частых срабатываний на каждом тике.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Level Indicator.mq5 | //| Copyright 2022, © Cyberdev | //| https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, © Cyberdev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh> input bool alert = true; // use alert input bool notification = true; // use push notifications input double trigLv = 0.0; // actuation level input int deviation = 30; // deviation from trigLv in points input int lineWidth = 1; // line width input ENUM_LINE_STYLE lineStyle = STYLE_SOLID; // line style input color lineColor = clrMediumSpringGreen; // line color input color inactivityColor = clrLightGray; // inactivity color CChartObjectHLine lv, dvH, dvL; bool equal(double _v1, double _v2, double _epsilon) { return fabs(_v1 - _v2) <= fabs(_epsilon); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { string name; double dv; color color_; name = "alert.lv-"; dv = deviation * SymbolInfoDouble(NULL, SYMBOL_POINT); color_ = (alert || notification) ? lineColor : inactivityColor; for (int n = 0; n <= INT_MAX && !IsStopped(); n++) { if (ObjectFind(0, name + (string)n) != 0) { if (!lv.Create(0, name + (string)n, 0, trigLv)) return INIT_FAILED; lv.Width(lineWidth); lv.Style(lineStyle); lv.Color(color_); dvH.Create(0, "alert.dvH-" + (string)n, 0, trigLv + dv); dvH.Width(1); dvH.Style(STYLE_DOT); dvH.Color(color_); dvL.Create(0, "alert.dvL-" + (string)n, 0, trigLv - dv); dvL.Width(1); dvL.Style(STYLE_DOT); dvL.Color(color_); break; } } if (!alert && !notification) Print("Level Indicator. Level ", lv.Price(0), " is inactive!"); if (trigLv == 0.0) Alert("Level Indicator. Set parameter \"trigLv\" to the desired value!"); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { //lv.Delete(); //dvH.Delete(); //dvL.Delete(); } int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[] ) { static bool triggered = false; static datetime time_ = 0; if (!alert && !notification) return rates_total; if (equal(lv.Price(0), close[rates_total - 1], deviation * SymbolInfoDouble(NULL, SYMBOL_POINT))) { if (time_ != time[rates_total - 1]) time_ = time[rates_total - 1]; else return rates_total; if (!triggered) { if (alert) Alert("Level Indicator. Level ", NormalizeDouble(lv.Price(0), (int)SymbolInfoInteger(NULL, SYMBOL_DIGITS)), " triggered!"); if (notification) SendNotification("Level Indicator. Level " + (string)NormalizeDouble(lv.Price(0), (int)SymbolInfoInteger(NULL, SYMBOL_DIGITS)) + " triggered!"); } triggered = true; } else triggered = false; return rates_total; } //+------------------------------------------------------------------+
При отключенных alert и notification индикатор окрашивает линии в цвет inactivityColor. В журнал выводится соответствующее уведомление, как показано на скриншоте:
Если пользователь забудет задать параметр trigLv, то вылетит алерт следующего содержания:
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде цветной линииSeparate Trade New
Стратегия на отдельных параметрах для BUY и SELL позиций (Стоп лосс, Тейк профит, iATR, iStdDev) и расстоянии между двумя iMA
Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатораSame High Or Low Alert
Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.