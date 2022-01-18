Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Difference of two bars MA Color - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1677
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим. Линия индикатора цветная.
Рис. 1. Difference of two bars MA Color (MA Color N Bars в главном окне добавлен вручную - для наглядности)
Separate Trade New
Стратегия на отдельных параметрах для BUY и SELL позиций (Стоп лосс, Тейк профит, iATR, iStdDev) и расстоянии между двумя iMADelete pending orders rules
Советник-утилита: при появлении позиции или при закрытии позиции удаляет все отложенные ордера
Level Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомленийVolume Extremes
Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора