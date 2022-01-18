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Индикаторы

Difference of two bars MA Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1677
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим. Линия индикатора цветная.

    Difference of two bars MA Color


    Рис. 1. Difference of two bars MA Color (MA Color N Bars в главном окне добавлен вручную - для наглядности)

      Separate Trade New Separate Trade New

      Стратегия на отдельных параметрах для BUY и SELL позиций (Стоп лосс, Тейк профит, iATR, iStdDev) и расстоянии между двумя iMA

      Delete pending orders rules Delete pending orders rules

      Советник-утилита: при появлении позиции или при закрытии позиции удаляет все отложенные ордера

      Level Indicator Level Indicator

      Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

      Volume Extremes Volume Extremes

      Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора