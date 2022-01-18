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Separate Trade New - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3614
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Стоп лосс и Тейк профит задаются отдельно для BUY и для SELL. Также для BUY и SELL свои индикаторы iATR и iStdDev. При помощи 'Maximum positions' можно ограничивать количество позиций.

Торговые сигналы:

Сигналы BUY:

  • MA First < MA Second И ATR Buy < 'ATR Buy Level' И MA Second-MA First < 'Minimum distance between MA's for Buy' И StdDev Buy < 'StdDev Buy Level'

Сигналы SELL:

  • MA First > MA Second И ATR Sell < 'ATR Sell Level' И MA First - MA Second < 'Minimum distance between MA's for Sell' И StdDev Sell < 'StdDev Sell Level'


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' для позиций BUY и для позиций SELL (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

Additional features

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Delete pending orders rules Delete pending orders rules

    Советник-утилита: при появлении позиции или при закрытии позиции удаляет все отложенные ордера

    HLine Greed Percent HLine Greed Percent

    Стека (вверх и вниз) из горизонтальных линий. Расстояние между линиями задаётся в процентах

    Difference of two bars MA Color Difference of two bars MA Color

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров в виде цветной линии

    Level Indicator Level Indicator

    Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений