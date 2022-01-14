Идея индикатора

Разместить вверх и вниз от основной цены горизонтальные линии с шагом заданным в процентах. Количество линий вверх и вниз может быть индивидуально. Настройки (цвет, стиль, ширина и цвет) для всех трёх типов линий (линии вверх, основная линия и линии вниз).





Рис. 1. HLine Greed Percent

Линии строятся один раз - в OnInit. В Oncalculate индикатор ничего не делает. При удалении индикатора, все его линии удаляются.