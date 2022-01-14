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HLine Greed Percent - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Разместить вверх и вниз от основной цены горизонтальные линии с шагом заданным в процентах. Количество линий вверх и вниз может быть индивидуально. Настройки (цвет, стиль, ширина и цвет) для всех трёх типов линий (линии вверх, основная линия и линии вниз).
Рис. 1. HLine Greed Percent
Линии строятся один раз - в OnInit. В Oncalculate индикатор ничего не делает. При удалении индикатора, все его линии удаляются.
На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Конструктор для советника.Indicators Code
На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Мои коды для объявления хендлов индикаторов, для создания индикаторов.
Советник-утилита: при появлении позиции или при закрытии позиции удаляет все отложенные ордераSeparate Trade New
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