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Индикаторы

HLine Greed Percent - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3963
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Идея индикатора

Разместить вверх и вниз от основной цены горизонтальные линии с шагом заданным в процентах. Количество линий вверх и вниз может быть индивидуально. Настройки (цвет, стиль, ширина и цвет) для всех трёх типов линий (линии вверх, основная линия и линии вниз).

HLine Greed Percent

Рис. 1. HLine Greed Percent

Линии строятся один раз - в OnInit. В Oncalculate индикатор ничего не делает. При удалении индикатора, все его линии удаляются.

    Trading engine 4 Trading engine 4

    На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Конструктор для советника.

    Indicators Code Indicators Code

    На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Мои коды для объявления хендлов индикаторов, для создания индикаторов.

    Delete pending orders rules Delete pending orders rules

    Советник-утилита: при появлении позиции или при закрытии позиции удаляет все отложенные ордера

    Separate Trade New Separate Trade New

    Стратегия на отдельных параметрах для BUY и SELL позиций (Стоп лосс, Тейк профит, iATR, iStdDev) и расстоянии между двумя iMA