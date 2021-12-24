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Capture - индикатор для MetaTrader 4
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Histogram
Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.True Range Momentum
Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.
RSI Alert
Индикатор выдает сообщение когда RSI превышает установленный уровеньGann Swing
1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки