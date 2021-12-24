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Индикаторы

Capture - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Butkov
Aleksandr Butkov

Aleksandr Butkov

4.5 (83)
16 продуктов 2 кода 10 комментариев
Просмотров:
8766
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Простенький индикатор, показывающий модель поглощения со старшего ТФ на младшем 


    Histogram Histogram

    Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.

    True Range Momentum True Range Momentum

    Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.

    RSI Alert RSI Alert

    Индикатор выдает сообщение когда RSI превышает установленный уровень

    Gann Swing Gann Swing

    1 барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки