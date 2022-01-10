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Индикаторы

Difference of two bars MA Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1766
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

На основе индикатора Difference of two bars MA - теперь в главное окно выводится основной индикатор 'Movinag Average', а моменты пересечения нуля отображаются значками:

    Difference of two bars MA Arrow

    Рис. 1. Difference of two bars MA Arrow ('Difference of two bars MA' в подокне добавлен вручную - для наглядности)

    На рисунке выше показан пример с горизонтальным смещением '30'.

      Difference of two bars MA Difference of two bars MA

      Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров

      Always N positions Always N positions

      Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позицию

      iCHO Trend CCIDualOnMA Filter iCHO Trend CCIDualOnMA Filter

      Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'

      Close all at the specified symbol Close all at the specified symbol

      Советник-утилита: закрывает все позиции по указанному символу. Никаких защит и проверок (кроме названия символа) в советнике нет.