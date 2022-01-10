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Difference of two bars MA Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На основе индикатора Difference of two bars MA - теперь в главное окно выводится основной индикатор 'Movinag Average', а моменты пересечения нуля отображаются значками:
Рис. 1. Difference of two bars MA Arrow ('Difference of two bars MA' в подокне добавлен вручную - для наглядности)
На рисунке выше показан пример с горизонтальным смещением '30'.
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баровAlways N positions
Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позицию
Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'Close all at the specified symbol
Советник-утилита: закрывает все позиции по указанному символу. Никаких защит и проверок (кроме названия символа) в советнике нет.