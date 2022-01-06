Идея утилиты-советника

Закрывает самые старые позиции. Принцип работы: суммируются все позиции BUY и SELL (без разницы какой у них Magic и символ). Если количество позиций BUY больше заданного ('Maximum number of 'BUY' positions') - будут закрываться (по одной) самые старые позиции BUY, пока их количество не станет равным заданному. Для SELL позиций аналогично.

Рис. 1. Always N positions