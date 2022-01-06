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Always N positions - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты-советника
Закрывает самые старые позиции. Принцип работы: суммируются все позиции BUY и SELL (без разницы какой у них Magic и символ). Если количество позиций BUY больше заданного ('Maximum number of 'BUY' positions') - будут закрываться (по одной) самые старые позиции BUY, пока их количество не станет равным заданному. Для SELL позиций аналогично.
Рис. 1. Always N positions
Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger BandsSpread Control 3
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баровDifference of two bars MA Arrow
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля