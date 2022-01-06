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Always N positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1815
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея утилиты-советника

Закрывает самые старые позиции. Принцип работы: суммируются все позиции BUY и SELL (без разницы какой у них Magic и символ). Если количество позиций BUY больше заданного ('Maximum number of 'BUY' positions') - будут закрываться (по одной) самые старые позиции BUY, пока их количество не станет равным заданному. Для SELL позиций аналогично.

Always N positions

Рис. 1. Always N positions

    iFractals iBands Alert iFractals iBands Alert

    Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger Bands

    Spread Control 3 Spread Control 3

    Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)

    Difference of two bars MA Difference of two bars MA

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров

    Difference of two bars MA Arrow Difference of two bars MA Arrow

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля