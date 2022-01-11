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Советники

iCHO Trend CCIDualOnMA Filter - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник использует два индикатора: iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательский CCIDualOnMA. CHO используется как индикатор тренда, а также, при пересечении индикатором нуля, для закрытия позиций. Индикатор 'CCIDualOnMA' используется как фильтр - для добавления позиций. Оба индикатора создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

Закрытие позиций при пересечении нуля индикатором CHO:

Пересечение Positions: Reverse  Trade mode
 Пересечение снизу вверх  'false' -> закрыть все позиции SELL  ('Allowed only BUY positions' OR 'Allowed BUY and SELL positions') -> открыть позицию BUY

 'true' -> закрыть все позиции BUY  ('Allowed only SELL positions' OR 'Allowed BUY and SELL positions') -> открыть позицию SELL


 
 Пересечение сверху вниз  'false' -> закрыть все позиции BUY  ('Allowed only SELL positions' OR 'Allowed BUY and SELL positions') -> открыть позицию SELL

 'true' -> закрыть все позиции SELL  ('Allowed only BUY positions' OR 'Allowed BUY and SELL positions') -> открыть позицию BUY
     

Обычные сигналы (добавление позиции)

Индикатор CHO выше нуля, а быстрый CCI пересекает медленный CCI снизу вверх и при этом быстрый ниже нуля - сигнал на открытие BUY.

Индикатор CHO ниже нуля, а быстрый CCI пересекает медленный CCI сверху вниз и при этом быстрый выше нуля - сигнал на открытие SELL.

iCHO Trend CCIDualOnMA Filter

Рис. 1. iCHO Trend CCIDualOnMA Filter


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

 Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

Additional features

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Difference of two bars MA Arrow Difference of two bars MA Arrow

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля

    Difference of two bars MA Difference of two bars MA

    Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров

    Close all at the specified symbol Close all at the specified symbol

    Советник-утилита: закрывает все позиции по указанному символу. Никаких защит и проверок (кроме названия символа) в советнике нет.

    Indicators Code Indicators Code

    На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Мои коды для объявления хендлов индикаторов, для создания индикаторов.