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Close all at the specified symbol - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника-утилиты
Закрыть все позиции по указанному (в 'Symbol') параметре. В советнике есть только одна проверка: это корректность введённого символа.
Рис. 1. Close all at the specified symbol
Рекомендуется раскомментировать строку кода ('ExpertRemove'):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(m_init_error) return; //--- if(m_need_close_all) { if(IsPositionExists()) { CloseAllPositions(); return; } else { m_need_close_all=false; //ExpertRemove(); } } //--- }
чтобы советник удалялся после того, как закроет все позиции.
Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'Difference of two bars MA Arrow
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля
На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Мои коды для объявления хендлов индикаторов, для создания индикаторов.Trading engine 4
На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Конструктор для советника.