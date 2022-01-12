Close all at the specified symbol

Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля

Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'

На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Мои коды для объявления хендлов индикаторов, для создания индикаторов.

На основе статьи "Почти конструктор для создания советника". Конструктор для советника.