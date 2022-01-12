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Советники

Close all at the specified symbol - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1784
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея советника-утилиты

Закрыть все позиции по указанному (в 'Symbol') параметре. В советнике есть только одна проверка: это корректность введённого символа.

    Close all at the specified symbol

    Рис. 1. Close all at the specified symbol

    Рекомендуется раскомментировать строку кода ('ExpertRemove'):

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(m_init_error)
      return;
//---
   if(m_need_close_all)
     {
      if(IsPositionExists())
        {
         CloseAllPositions();
         return;
        }
      else
        {
         m_need_close_all=false;
         //ExpertRemove();
        }
     }
//---
  }

    чтобы советник удалялся после того, как закроет все позиции.

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