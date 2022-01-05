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iFractals iBands Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Оповестить когда появился сформировавшийся фрактал выше или ниже линии Bollinger Bands. Оповещение может быть: проигрывание звукового файла и сообщение в окне Alert, email, push.
В сообщении выводится время бара, на котором появился фрактал и тип фрактала (UP или DOWN).
Настройки оповещений:
- Sound Name - имя файла (с расширением *.wav) при проигрывании Alert
- Repetitions - количество повторений в пределах одного бара
- Pause, in seconds - пауза между повторениями, в секундах
- Alert - использовать Alert
- Send mail - отправлять сообщение на email
- Send notification - отправлять push-сообщение
Рис. 1. iFractals iBands Alert
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)Time interval
Линия между заданными часами по цене 'High' на таймфрейме 'Timeframe'
Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позициюDifference of two bars MA
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров