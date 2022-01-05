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Индикаторы

iFractals iBands Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2479
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Оповестить когда появился сформировавшийся фрактал выше или ниже линии Bollinger Bands. Оповещение может быть: проигрывание звукового файла и сообщение в окне Alert, email, push.

В сообщении выводится время бара, на котором появился фрактал и тип фрактала (UP или DOWN).

Настройки оповещений:

  • Sound Name - имя файла (с расширением *.wav) при проигрывании Alert
  • Repetitions - количество повторений в пределах одного бара
  • Pause, in seconds - пауза между повторениями, в секундах
  • Alert - использовать Alert
  • Send mail - отправлять сообщение на email
  • Send notification - отправлять push-сообщение

    iFractals iBands Alert

    Рис. 1. iFractals iBands Alert

      Spread Control 3 Spread Control 3

      Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)

      Time interval Time interval

      Линия между заданными часами по цене 'High' на таймфрейме 'Timeframe'

      Always N positions Always N positions

      Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позицию

      Difference of two bars MA Difference of two bars MA

      Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров