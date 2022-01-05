Идея индикатора

Оповестить когда появился сформировавшийся фрактал выше или ниже линии Bollinger Bands. Оповещение может быть: проигрывание звукового файла и сообщение в окне Alert, email, push.

В сообщении выводится время бара, на котором появился фрактал и тип фрактала (UP или DOWN).

Настройки оповещений:

Sound Name - имя файла (с расширением *.wav) при проигрывании Alert

Repetitions - количество повторений в пределах одного бара

Pause, in seconds - пауза между повторениями, в секундах

Alert - использовать Alert

Send mail - отправлять сообщение на email

Send notification - отправлять push-сообщение





Рис. 1. iFractals iBands Alert