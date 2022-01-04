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Spread Control 3 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
ВНИМАНИЕ: Если Вы запускаете этот индикатор в тестере стратегий, обязательно включайте режим "Каждый тик на основе реальных данных"!
Индикатор позволяет отобразить в подокне значения спреда. Вы можете включить отображение только в выбранный период времени ('Use Date From ... To' ставится в 'true', а сам период задаётся в '--> Date From' и '--> Date To'). Будьте осторожны при назначении большого интервала времени - так как процесс закачки тиков может занять время!
Сам прогресс работы индикатора можно визуализировать ('Use Progress' ставиться в 'true') - в подокне индикатора будет бежать время открытия бара, в котором идёт работа индикатора.
Индикатор имеет три буфера:
- максимальный спред в баре (используется CopyTicksRange)
- минимальный спред в баре (используется CopyTicksRange)
- значение массива spread[] (значения массива берётся из Oncalculate)
Рис. 1. Spread Control 3
Линия между заданными часами по цене 'High' на таймфрейме 'Timeframe'Binance Data Loader
Простой загрузчик файлов данных истории фьючерсных контрактов биржи Binance
Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger BandsAlways N positions
Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позицию