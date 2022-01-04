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Индикаторы

Spread Control 3 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2375
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

ВНИМАНИЕ: Если Вы запускаете этот индикатор в тестере стратегий, обязательно включайте режим "Каждый тик на основе реальных данных"!

Индикатор позволяет отобразить в подокне значения спреда. Вы можете включить отображение только в выбранный период времени ('Use Date From ... To' ставится в 'true', а сам период задаётся в '--> Date From' и '--> Date To'). Будьте осторожны при назначении большого интервала времени - так как процесс закачки тиков может занять время! 

Сам прогресс работы индикатора можно визуализировать ('Use Progress' ставиться в 'true') - в подокне индикатора будет бежать время открытия бара, в котором идёт работа индикатора.

Индикатор имеет три буфера:

  • максимальный спред в баре (используется CopyTicksRange)
  • минимальный спред в баре (используется CopyTicksRange)
  • значение массива spread[] (значения массива берётся из Oncalculate)

    Spread Control 3

    Рис. 1. Spread Control 3

      Time interval Time interval

      Линия между заданными часами по цене 'High' на таймфрейме 'Timeframe'

      Binance Data Loader Binance Data Loader

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      iFractals iBands Alert iFractals iBands Alert

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