Идея индикатора

ВНИМАНИЕ: Если Вы запускаете этот индикатор в тестере стратегий, обязательно включайте режим "Каждый тик на основе реальных данных"!

Индикатор позволяет отобразить в подокне значения спреда. Вы можете включить отображение только в выбранный период времени ('Use Date From ... To' ставится в 'true', а сам период задаётся в '--> Date From' и '--> Date To'). Будьте осторожны при назначении большого интервала времени - так как процесс закачки тиков может занять время!

Сам прогресс работы индикатора можно визуализировать ('Use Progress' ставиться в 'true') - в подокне индикатора будет бежать время открытия бара, в котором идёт работа индикатора.

Индикатор имеет три буфера:

максимальный спред в баре ( используется CopyTicksRange)

используется CopyTicksRange) минимальный спред в баре (используется CopyTicksRange)

значение массива spread[] (значения массива берётся из Oncalculate)





Рис. 1. Spread Control 3