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Индикаторы

Time interval - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2803
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

На заданном таймфрейме 'Timeframe' проводим линию от 'Start Hour' до 'End Hour'. При этом цена линии - это цена 'High' бара соответствующего времени 'Start Hour'.

Time interval

Рис. 1. Time interval

Ограничения:

  1. Таймфрейм графика не может быть больше параметра 'Timeframe'
  2. Таймфрейм графика не может быть больше 'D1'

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