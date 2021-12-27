Time interval

Две линии 'Main' от двух индикаторов iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой областей между линиями

Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)

Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger Bands