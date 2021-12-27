Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Time interval - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2803
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
На заданном таймфрейме 'Timeframe' проводим линию от 'Start Hour' до 'End Hour'. При этом цена линии - это цена 'High' бара соответствующего времени 'Start Hour'.
Рис. 1. Time interval
Ограничения:
- Таймфрейм графика не может быть больше параметра 'Timeframe'
- Таймфрейм графика не может быть больше 'D1'
Binance Data Loader
Простой загрузчик файлов данных истории фьючерсных контрактов биржи BinanceTwo Stochastic Custom Filling
Две линии 'Main' от двух индикаторов iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой областей между линиями
Spread Control 3
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение массива spread[] (берётся из Oncalculate)iFractals iBands Alert
Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger Bands