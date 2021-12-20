Класс рисует гистограмму.





Пример вызова :

Hstg.Creats( D'2021.12.07' , 0 , "" , true , 1200 , 600 , 0 , 0 );

Передаваемые параметры :

Начальная Дата периода истории. Если ноль, то не ограничено. Конечная Дата периода истории . Если ноль, то не ограничено. Сигнал из комментария ордера.

Если 'true' - Данные будут по всем символам. Если 'false' - только по текущему.

Ширина гистограммы Высота гистограммы Отступ от левого края. Отступ от верхнего края.



Сигнал ищется в комментарии ордеров. Если будет пустой параметр (""), то будут учитываться все ордера.

Вместо сигнала можно ввести день недели ("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"), гистограмма будет по ордерам закрытым в этот день.

Аналогично с типом ордера ("Buy", "Sell").



Если вместо сигнала ввести Символ (EURUSD, GBPUSD и т. д.), гистограмма будет только по символу.

В прибыли учитываются своп и комиссия.



Если добавить в функцию обработки кликов код :

if (sparam== "Si#ChN" ){Hstg.ClickDwn( true );} if (sparam== "Si#ChW" ){Hstg.ClickDwn( false );}

при клике на показаниях максимальной просадки (внизу гистограммы), будет ставиться линия начало/конец просадки.



