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Histogram - библиотека для MetaTrader 4
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Класс рисует гистограмму.
Пример вызова :
Hstg.Creats(D'2021.12.07', 0, "", true, 1200, 600, 0, 0);
Передаваемые параметры :
- Начальная Дата периода истории. Если ноль, то не ограничено.
- Конечная Дата периода истории . Если ноль, то не ограничено.
- Сигнал из комментария ордера.
- Если 'true' - Данные будут по всем символам. Если 'false' - только по текущему.
- Ширина гистограммы
- Высота гистограммы
- Отступ от левого края.
- Отступ от верхнего края.
Сигнал ищется в комментарии ордеров. Если будет пустой параметр (""), то будут учитываться все ордера.
Вместо сигнала можно ввести день недели ("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"), гистограмма будет по ордерам закрытым в этот день.
Аналогично с типом ордера ("Buy", "Sell").
Если вместо сигнала ввести Символ (EURUSD, GBPUSD и т. д.), гистограмма будет только по символу.
В прибыли учитываются своп и комиссия.
Если добавить в функцию обработки кликов код :
if(sparam=="Si#ChN"){Hstg.ClickDwn(true);} if(sparam=="Si#ChW"){Hstg.ClickDwn(false);}
при клике на показаниях максимальной просадки (внизу гистограммы), будет ставиться линия начало/конец просадки.
Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.MA Speed
Индикатор скорости Скользящего Среднего