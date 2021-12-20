CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Histogram - библиотека для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
1885
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\
HSTGRM.mqh (46.33 KB) просмотр
\MQL4\Indicators\
UsageExample.mq4 (5.39 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс рисует гистограмму.


 Пример вызова : 

Hstg.Creats(D'2021.12.07', 0, "", true, 1200, 600, 0, 0);

 Передаваемые параметры :

  1.   Начальная Дата периода истории. Если ноль, то не ограничено.
  2.   Конечная Дата периода истории . Если ноль, то не ограничено.
  3.   Сигнал из комментария ордера.
  4.   Если 'true' - Данные будут по всем символам. Если 'false' - только по текущему.
  5.   Ширина гистограммы
  6.   Высота гистограммы
  7.   Отступ от левого края.
  8.   Отступ от верхнего края.

       

 Сигнал ищется в комментарии ордеров. Если будет пустой параметр (""), то будут учитываться все ордера.

 Вместо сигнала можно ввести день недели ("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"), гистограмма будет по ордерам закрытым в этот день.

 Аналогично с типом ордера ("Buy", "Sell").

 Если  вместо сигнала ввести Символ (EURUSD, GBPUSD и т. д.), гистограмма будет только по символу.

 В прибыли учитываются своп и комиссия.

 Если добавить в функцию обработки кликов код :

if(sparam=="Si#ChN"){Hstg.ClickDwn(true);}
if(sparam=="Si#ChW"){Hstg.ClickDwn(false);}

 при клике на показаниях максимальной просадки (внизу гистограммы), будет ставиться линия начало/конец просадки.


True Range Momentum True Range Momentum

Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.

MA Speed MA Speed

Индикатор скорости Скользящего Среднего

Capture Capture

индикатор модели поглощения

RSI Alert RSI Alert

Индикатор выдает сообщение когда RSI превышает установленный уровень