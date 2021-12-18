Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
True Range Momentum - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9281
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор является попыткой усовершенствовать индикатор ATR. Это некая смесь ATR и MACD. При чём двойного MACD. То есть по данным ATR строится MACD. Потом по данным этого MACD строится ещё один MACD (красная линия). То есть мы измеряем ускорение ускорения. Ну и в конечном счёте по этим данным строится сигнальная (желтая) линия.
Входные параметры:
- ATR depth - Обычно ATR берёт во внимание настоящий и предыдущий бар. Данный параметр указывать какой бар брать вместо предыдущего. (если 1, то это классический ATR)
- Period ATR - Период ATR
- Period seond MA - Период по которому строится MACD.
- Period signal - Период сигнальной линии.
- Moving average type - Тип скользящей средней для MACD
- Signal moving average type - Тип скользящей средней для сигнальной линии.
MA Speed
Индикатор скорости Скользящего СреднегоCorrelation Calculator Panel
"Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.