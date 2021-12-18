Данный индикатор является попыткой усовершенствовать индикатор ATR. Это некая смесь ATR и MACD. При чём двойного MACD. То есть по данным ATR строится MACD. Потом по данным этого MACD строится ещё один MACD (красная линия). То есть мы измеряем ускорение ускорения. Ну и в конечном счёте по этим данным строится сигнальная (желтая) линия.

Входные параметры:

ATR depth - Обычно ATR берёт во внимание настоящий и предыдущий бар. Данный параметр указывать какой бар брать вместо предыдущего. (если 1, то это классический ATR)

- Обычно ATR берёт во внимание настоящий и предыдущий бар. Данный параметр указывать какой бар брать вместо предыдущего. (если 1, то это классический ATR) Period ATR - Период ATR

- Период ATR Period seond MA - Период по которому строится MACD.

- Период по которому строится MACD. Period signal - Период сигнальной линии.

- Период сигнальной линии. Moving average type - Тип скользящей средней для MACD

- Тип скользящей средней для MACD Signal moving average type - Тип скользящей средней для сигнальной линии.

Интерпретация проста. Красная линия выше зелёной - волатильность возрастёт. Если наоборот - волатильность падает, большая вероятность завершения предыдущей тенденции.