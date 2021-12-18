CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

True Range Momentum - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Pototskiy
Vasiliy Pototskiy

Vasiliy Pototskiy

1 код 20 комментариев
Просмотров:
9281
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор является попыткой усовершенствовать индикатор ATR. Это некая смесь ATR и MACD. При чём двойного MACD. То есть по данным ATR строится MACD. Потом по данным этого MACD строится ещё один MACD (красная линия). То есть мы измеряем ускорение ускорения. Ну и в конечном счёте по этим данным строится сигнальная (желтая) линия.

Входные параметры:

  • ATR depth - Обычно ATR берёт во внимание настоящий и предыдущий бар. Данный параметр указывать какой бар брать вместо предыдущего. (если 1, то это классический ATR)
  • Period ATR - Период ATR
  • Period seond MA - Период по которому строится MACD.
  • Period signal - Период сигнальной линии.
  • Moving average type - Тип скользящей средней для MACD
  • Signal moving average type - Тип скользящей средней для сигнальной линии.
Интерпретация проста. Красная линия выше зелёной - волатильность возрастёт. Если наоборот - волатильность падает, большая вероятность завершения предыдущей тенденции.

    MA Speed MA Speed

    Индикатор скорости Скользящего Среднего

    Correlation Calculator Panel Correlation Calculator Panel

    "Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.

    Histogram Histogram

    Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.

    Capture Capture

    индикатор модели поглощения