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MA Speed - индикатор для MetaTrader 4
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Correlation Calculator Panel
"Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.Trend Bot
Открывает по тренду позиции с увеличенным лотом
True Range Momentum
Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.Histogram
Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.