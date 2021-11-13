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Индикаторы

MA Speed - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
9706
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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25.11.21

Добавлены цвета.

23.11.21

Добавлено усреднение нормализованной функции.


18.11.21

Добавлена нормализация по предложению kimo161 .


Индикатор скорости Мувинга.

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    Correlation Calculator Panel Correlation Calculator Panel

    "Correlation Calculator Panel" - индикатор-панель корреляции валют.

    Trend Bot Trend Bot

    Открывает по тренду позиции с увеличенным лотом

    True Range Momentum True Range Momentum

    Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.

    Histogram Histogram

    Класс рисует гистограмму прибыли по ордерам.