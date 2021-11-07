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Correlation Calculator Panel - индикатор для MetaTrader 4
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шным трейдером. Это улучшенная версия калькулятора с сайта Investing. Выполненная в виде таблицы, она позволит находить лучшие точки входа, даже без использования других индикаторов. Особенно это касается кросс-курсов.
Для примера прикрепили панель к графику EurJpy. Мы увидим как коррелируют с ней EurUsd и UsdJpy. Если вверху таблицы EurUsd, кросс будет повторять её движение, если же вверху UsdJpy, то кросс следует за этой парой. Всё что нам требуется, это дождаться момента смены мажорных пар местами и открывать сделку по кросс-паре. Рекомендуемый таймфрейм для анализа H4, количество баров 10.
Лучшие кросс-пары для такой стратегии: GBPCHF, EURCHF, GBPCAD, EURCAD, AUDCHF, AUDJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, NZDCHF. Эти кроссы образованы из сочетания валют с прямой и обратной котировкой, поэтому всегда копируют одну из мажорных пар.
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Открывает по тренду позиции с увеличенным лотомТунгуска - советник работающий по принципу набора баллов
Советник набирает баллы за наличие на графике различных благоприятных моментов для открытия сделки . При достижении критического балла сделка открывается. Закрытие идет по стоп лоссу или тейк профиту. Советник оптимизирован под валюту GOLD период М15 за последние 10 лет. При наборе баллов учитывается веер скользящих средних, его узкость, пробой вершин и низин, наличие дивергенции, пробой скользящих средних, возможность построения фибо сетки, а также размер пробойной свечи и ее объем.
Индикатор скорости Скользящего СреднегоTrue Range Momentum
Данный индикатор определяет зоны высокой и низкой волатильности.