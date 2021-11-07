шным трейдером. Это улучшенная версия калькулятора с сайта Investing. Выполненная в виде таблицы, она позволит находить лучшие точки входа, даже без использования других индикаторов. Особенно это касается кросс-курсов.

Для примера прикрепили панель к графику EurJpy. Мы увидим как коррелируют с ней EurUsd и UsdJpy. Если вверху таблицы EurUsd, кросс будет повторять её движение, если же вверху UsdJpy, то кросс следует за этой парой. Всё что нам требуется, это дождаться момента смены мажорных пар местами и открывать сделку по кросс-паре. Рекомендуемый таймфрейм для анализа H4, количество баров 10.

Лучшие кросс-пары для такой стратегии: GBPCHF, EURCHF, GBPCAD, EURCAD, AUDCHF, AUDJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, NZDCHF. Эти кроссы образованы из сочетания валют с прямой и обратной котировкой, поэтому всегда копируют одну из мажорных пар.

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