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Points between color changes - скрипт для MetaTrader 5
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Идея скрипта
Когда смотришь на график и индикатор MA Color N Bars глаз старается увидеть самые лучшие, самые трендовые участи. При этом совершенно не учитывается статистика по остальным участкам графика. Данный скрипт производит подсчёт разности между участками на которых цвет меняется.
Рис. 1. Points between color changes
Полученные результаты записываются в SCV файл в формате:
Рис. 2. Points between color changes
В имя файла пишутся параметры индикатора, например 'Points between color changes MA Color N Bars(15, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3).csv'.
Когда файл сохранён, этот файл открываю в Excel и добавляю гистограмму:
Рис. 3. Points between color changes
Как видим, львиная доля индикатора колеблется от '0' до '85' points.
Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом бареRSI inside the zone Alert
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными алертами: если индикатор находится определённое количество баров внутри зоны перепроданности или перекупленности
Стрелки на главном графике, когда индикатор iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает нулевую линиюPending triggered and close opposite
Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позицию