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Points between color changes - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1201
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея скрипта

Когда смотришь на график и индикатор MA Color N Bars глаз старается увидеть самые лучшие, самые трендовые участи. При этом совершенно не учитывается статистика по остальным участкам графика. Данный скрипт производит подсчёт разности между участками на которых цвет меняется. 

Points between color changes

Рис. 1. Points between color changes

Полученные результаты записываются в SCV файл в формате:

Рис. 2. Points between color changes

В имя файла пишутся параметры индикатора, например 'Points between color changes MA Color N Bars(15, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3).csv'.

Когда файл сохранён, этот файл открываю в Excel и добавляю гистограмму:

Рис. 3. Points between color changes

Как видим, львиная доля индикатора колеблется от '0' до '85' points.

    MA Color N Bars Opening at every bar MA Color N Bars Opening at every bar

    Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом баре

    RSI inside the zone Alert RSI inside the zone Alert

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными алертами: если индикатор находится определённое количество баров внутри зоны перепроданности или перекупленности

    CHO Out Zone Arrow CHO Out Zone Arrow

    Стрелки на главном графике, когда индикатор iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает нулевую линию

    Pending triggered and close opposite Pending triggered and close opposite

    Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позицию