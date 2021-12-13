Идея скрипта

Когда смотришь на график и индикатор MA Color N Bars глаз старается увидеть самые лучшие, самые трендовые участи. При этом совершенно не учитывается статистика по остальным участкам графика. Данный скрипт производит подсчёт разности между участками на которых цвет меняется.

Рис. 1. Points between color changes

Полученные результаты записываются в SCV файл в формате:

Рис. 2. Points between color changes

В имя файла пишутся параметры индикатора, например 'Points between color changes MA Color N Bars(15, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3).csv'.

Когда файл сохранён, этот файл открываю в Excel и добавляю гистограмму:

Рис. 3. Points between color changes

Как видим, львиная доля индикатора колеблется от '0' до '85' points.