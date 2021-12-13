Идея индикатора

Показать на главном графике стрелками моменты, когда iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает ноль. На рисунке ниже в подокно вручную добавлен индикатор 'Chaikin Oscillator', чтобы лучше представить работу индикатора 'CHO Out Zone Arrow':





Рис. 1. CHO Out Zone Arrow