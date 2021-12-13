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Индикаторы

CHO Out Zone Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2396
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать на главном графике стрелками моменты, когда iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает ноль. На рисунке ниже в подокно вручную добавлен индикатор 'Chaikin Oscillator', чтобы лучше представить работу индикатора 'CHO Out Zone Arrow':

CHO Out Zone Arrow

Рис. 1. CHO Out Zone Arrow

    Points between color changes Points between color changes

    Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N Bars

    MA Color N Bars Opening at every bar MA Color N Bars Opening at every bar

    Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом баре

    Pending triggered and close opposite Pending triggered and close opposite

    Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позицию

    Account History Export Account History Export

    Экспорт истории сделок на торговом счёте.