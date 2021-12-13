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CHO Out Zone Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать на главном графике стрелками моменты, когда iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает ноль. На рисунке ниже в подокно вручную добавлен индикатор 'Chaikin Oscillator', чтобы лучше представить работу индикатора 'CHO Out Zone Arrow':
Рис. 1. CHO Out Zone Arrow
Points between color changes
Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N BarsMA Color N Bars Opening at every bar
Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом баре
Pending triggered and close opposite
Советник-утилита: распечатывает если сработал отложенный ордер. И дополнительно: при срабатывании отложенного Stop ордера - закрывает противоположную позициюAccount History Export
Экспорт истории сделок на торговом счёте.