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MA Color N Bars Opening at every bar - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2012
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает по индикатору MA Color N Bars - по возможности открывается на каждом баре (то есть постоянно набирает объём). У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.  Позиция открывается минимальным лотом. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара проверяем цвет индикатора.

Тест на всех символах, для двух методов усреднения индикатора:

    MA Color N Bars Opening at every bar

    Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Exponential

    MA Color N Bars Opening at every bar

    Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Smoothed

    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    MA Color N Bars:

    Параметры индикатора MA Color N Bars

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

      RSI inside the zone Alert RSI inside the zone Alert

      Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными алертами: если индикатор находится определённое количество баров внутри зоны перепроданности или перекупленности

      Expert History Export Expert History Export

      Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.

      Points between color changes Points between color changes

      Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N Bars

      CHO Out Zone Arrow CHO Out Zone Arrow

      Стрелки на главном графике, когда индикатор iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает нулевую линию