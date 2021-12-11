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MA Color N Bars Opening at every bar - эксперт для MetaTrader 5
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- 2012
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Торговая стратегия
Советник работает по индикатору MA Color N Bars - по возможности открывается на каждом баре (то есть постоянно набирает объём). У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. Позиция открывается минимальным лотом. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.
Торговые сигналы:
В момент рождения нового бара проверяем цвет индикатора.
Тест на всех символах, для двух методов усреднения индикатора:
Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Exponential
Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Smoothed
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
MA Color N Bars:
Параметры индикатора MA Color N Bars
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными алертами: если индикатор находится определённое количество баров внутри зоны перепроданности или перекупленностиExpert History Export
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.
Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N BarsCHO Out Zone Arrow
Стрелки на главном графике, когда индикатор iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) пересекает нулевую линию