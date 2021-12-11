Торговая стратегия

Советник работает по индикатору MA Color N Bars - по возможности открывается на каждом баре (то есть постоянно набирает объём). У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. Позиция открывается минимальным лотом. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара проверяем цвет индикатора.

Тест на всех символах, для двух методов усреднения индикатора:





Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Exponential





Рис. 1. MA Color N Bars Opening at every bar, Smoothed

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

MA Color N Bars:

Параметры индикатора MA Color N Bars

Additional features: