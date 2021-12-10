Идея индикатора

Подсчёт количества баров в течении которых индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится внутри зоны перепроданности или перекупленности. Уровни задаются в 'RSI: Value Level Down (35.0)' и 'RSI: Value Level Up (65.0)', а минимальное количество баров для срабатывания алерта - в 'RSI N Bars inside the zone'.





Рис. 1. RSI inside the zone Alert