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RSI inside the zone Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Подсчёт количества баров в течении которых индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится внутри зоны перепроданности или перекупленности. Уровни задаются в 'RSI: Value Level Down (35.0)' и 'RSI: Value Level Up (65.0)', а минимальное количество баров для срабатывания алерта - в 'RSI N Bars inside the zone'.
Рис. 1. RSI inside the zone Alert
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.CCIDualOnMA Arrow
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика
Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом бареPoints between color changes
Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N Bars