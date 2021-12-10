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Индикаторы

RSI inside the zone Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2722
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Подсчёт количества баров в течении которых индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится внутри зоны перепроданности или перекупленности. Уровни задаются в 'RSI: Value Level Down (35.0)' и 'RSI: Value Level Up (65.0)', а минимальное количество баров для срабатывания алерта - в 'RSI N Bars inside the zone'.

RSI inside the zone Alert

Рис. 1. RSI inside the zone Alert

    Expert History Export Expert History Export

    Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.

    CCIDualOnMA Arrow CCIDualOnMA Arrow

    Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика

    MA Color N Bars Opening at every bar MA Color N Bars Opening at every bar

    Работа по цвету индикатора 'MA Color N Bars', в момент рождения нового бара проверяем сигнал. Таким образом набираем позицию на каждом баре

    Points between color changes Points between color changes

    Подсчёт размеров цветных участков индикатора MA Color N Bars