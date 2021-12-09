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iCCI Smile Separate rules - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Можно выбрать два вида сигналов: вход в зону ('Entrance to the zone') и выход из зоны ('Exit from the zone'). Для сигнала рассматриваются значения индикатора на трёх барах: два бара должны быть перед пересечением и третий - после пересечения уровня.
Пример сигнала BUY обоих видов:
Рис. 1. iCCI Smile Separate rules, сигналы BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
CCI:
Параметры индикатора CCI
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)Gator Arrow
Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графикаExpert History Export
Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.