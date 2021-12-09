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Советники

iCCI Smile Separate rules - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2057
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Можно выбрать два вида сигналов: вход в зону ('Entrance to the zone') и выход из зоны ('Exit from the zone'). Для сигнала рассматриваются значения индикатора на трёх барах: два бара должны быть перед пересечением и третий - после пересечения уровня.

Пример сигнала BUY обоих видов:

    iCCI Smile Separate rules

    Рис. 1. iCCI Smile Separate rules, сигналы BUY


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    CCI:

    Параметры индикатора CCI

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

      CCIDualOnMA CCIDualOnMA

      Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)

      Gator Arrow Gator Arrow

      Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике

      CCIDualOnMA Arrow CCIDualOnMA Arrow

      Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика

      Expert History Export Expert History Export

      Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.