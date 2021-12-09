Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом ограничение: на одном баре может быть только одна сделка.. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Можно выбрать два вида сигналов: вход в зону ('Entrance to the zone') и выход из зоны ('Exit from the zone'). Для сигнала рассматриваются значения индикатора на трёх барах: два бара должны быть перед пересечением и третий - после пересечения уровня.

Пример сигнала BUY обоих видов:





Рис. 1. iCCI Smile Separate rules, сигналы BUY





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

CCI:

Параметры индикатора CCI

Additional features: