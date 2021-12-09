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Индикаторы

CCIDualOnMA Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1967
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

На основе индикатора CCIDualOnMA (два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)). 

При пересечении линий индикатора формируются сигналы. Сигнал 'CCIDualOnMA Up': обе линии ниже нулевой линии и быстрый CCI пересекает снизу-вверх медленный CCI. Сигнал 'CCIDualOnMA Dn': обе линии выше нулевой линии и быстрый CCI пересекает сверху-вниз медленный CCI. На рисунке ниже вручную добавлен индикатор CCIDualOnMA - для наглядности:


Рис. 1. CCIDualOnMA Arrow

    iCCI Smile Separate rules iCCI Smile Separate rules

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны

    CCIDualOnMA CCIDualOnMA

    Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)

    Expert History Export Expert History Export

    Добавляет возможность автоматического экспорта истории сделок после прогона эксперта в тестере стратегий.

    RSI inside the zone Alert RSI inside the zone Alert

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными алертами: если индикатор находится определённое количество баров внутри зоны перепроданности или перекупленности