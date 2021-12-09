Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны

Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)